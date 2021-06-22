Хаджимурат Сагитов прокомментировал партийный съезд «Единой России»

В минувшую субботу состоялся ХХ партийный съезд "Единой России", на котором было заявлено о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы - почти на 50%. Владимир Путин предложил кандидатуры для включения в первую пятерку федерального списка «Единой России» на выборах, среди которых министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва. Это доверенные люди президента, которые станут локомотивом, ведущим состав партии на выборах.

«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», - сказал Владимир Путин.

Являясь основной политической силой в стране, «Единая Россия», в первую очередь, партия для людей, поэтому среди кандидатов так много врачей, учителей, представителей бизнеса, молодых общественников. Список партии – это отражение реального доверия к кандидатам. Все они прошли через предварительное голосование «Единой России» и без реальной поддержки избирателей не попали бы в партийные списки. В фундамент предвыборной программы партии легла стратегия развития России, озвученная Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию.

Тем временем дагестанские общественники ожидали нового состава партии, предвкушая позитивные изменения в общеполитической ситуации страны. Авторитет новых лиц внушает им доверие.

«Обновление всегда хорошо: новые люди — это новые идеи и возможности. В любых кризисных ситуациях, которых было немало в истории России, необходимо обновление состава. Практика показала, что это приводит к качественным изменениям, а также усиливает доверие народа к власти. Такая инициатива должна положительно сказаться на общей ситуации в регионе и в стране», - сказал политолог Хаджимурад Сагитов.

Этот съезд фактически стал стартом избирательной кампании «Единой России» в масштабах всей страны. Имея большой опыт взаимодействия с избирателями, партия прислушивается к мнению граждан при разработке масштабных законопроектов, – например, поправок в трудовое законодательство. Впервые именно мнение людей, а не только экспертов ляжет в основу предвыборной программы, которая станет по-настоящему народной. Благодаря этому «Единая Россия» достойно выдерживает конкуренцию на выборах всех уровней и демонстрирует свою способность к обновлению и постоянному развитию, о чем, в частности, заявил Владимир Путин в ходе съезда.