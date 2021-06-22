«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», - сказал Владимир Путин.
Являясь основной политической силой в стране, «Единая Россия», в первую очередь, партия для людей, поэтому среди кандидатов так много врачей, учителей, представителей бизнеса, молодых общественников. Список партии – это отражение реального доверия к кандидатам. Все они прошли через предварительное голосование «Единой России» и без реальной поддержки избирателей не попали бы в партийные списки. В фундамент предвыборной программы партии легла стратегия развития России, озвученная Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию.
Тем временем дагестанские общественники ожидали нового состава партии, предвкушая позитивные изменения в общеполитической ситуации страны. Авторитет новых лиц внушает им доверие.
«Обновление всегда хорошо: новые люди — это новые идеи и возможности. В любых кризисных ситуациях, которых было немало в истории России, необходимо обновление состава. Практика показала, что это приводит к качественным изменениям, а также усиливает доверие народа к власти. Такая инициатива должна положительно сказаться на общей ситуации в регионе и в стране», - сказал политолог Хаджимурад Сагитов.
Этот съезд фактически стал стартом избирательной кампании «Единой России» в масштабах всей страны. Имея большой опыт взаимодействия с избирателями, партия прислушивается к мнению граждан при разработке масштабных законопроектов, – например, поправок в трудовое законодательство. Впервые именно мнение людей, а не только экспертов ляжет в основу предвыборной программы, которая станет по-настоящему народной. Благодаря этому «Единая Россия» достойно выдерживает конкуренцию на выборах всех уровней и демонстрирует свою способность к обновлению и постоянному развитию, о чем, в частности, заявил Владимир Путин в ходе съезда.