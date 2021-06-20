Поздравление врио Главы Дагестана Сергея Меликова с Днем медицинского работника

Этот праздник объединяет в республике десятки тысяч людей: врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, фармацевтов, организаторов здравоохранения, преподавателей и студентов – всех тех, чьи усилия помогают сохранить жизнь и здоровье дагестанцев.

Ваш благородный труд, требующий глубоких знаний, истинной гуманности, чуткости и неравнодушного отношения к боли ближнего, во все времена был в почете у дагестанского народа. Минувший год в очередной раз показал, что жизнь и благополучие граждан находятся в ваших руках.

Сохранить собственное здоровье и упростить задачу медиков, безусловно, сегодня возможно только наращиванием темпов вакцинации, которая позволит преодолеть эпидемию и окончательно выйти из режима ограничений, вернуться к привычному образу жизни. Необходимо уделять данной работе большое внимание. И на медработниках лежит особая ответственность, ведь, как говорил гениальный русский ученый, хирург, педагог и общественный деятель Пирогов Н.И.: «Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесёт несомненную пользу человечеству».

Позвольте от всей души поблагодарить вас за высокое служение долгу, слаженность и профессионализм в работе, подвижнический труд на ниве укрепления здоровья наших земляков.

Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго!с