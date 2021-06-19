Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании XX Съезда «Единой России»

Сергей Меликов принял участие в пленарном заседании XX Съезда «Единой России»

Дагестан на съезде представили Врио Главы РД, секретарь Дагестанского отделения «Единой России» Сергей Меликов и более 20 делегатов, избранных от местных отделений партии.

Владимир Путин поприветствовал делегатов XX Съезда партии. Он сообщил, что в декабре «Единая Россия» отметит свое 20-летие и за эти годы она успешно прошла этап становления и обрела многочисленных сторонников.

По словам главы государства, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию. «В текущей работе и в принятии решений, ключевых для нашего Отечества, проявляла и проявляет ответственность и патриотический настрой. Уважаемые коллеги, хочу вас за это поблагодарить», – отметил Президент РФ, подчеркнув при том, что у «Единой России» ключевая роль в реализации Послания.

Владимир Путин также напомнил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты от этого политического объединения на федеральном и региональном уровнях.

Глава государства назвал приоритеты в работе «Единой России» на ближайшие годы. Он подчеркнул, что отдельное внимание нужно уделять работе в регионах. Один из важнейших приоритетов – поддержка семей с детьми и молодежи. Также глава государства заявил о необходимости развития экономики, здравоохранения, образования и важности укрепления традиционных ценностей. Кроме того, Владимир Путин поручил Правительству и «Единой России» подготовить программу капитального ремонта школ на ближайшие пять лет.

В продолжение темы поддержки субъектов Президент страны предложил выделить регионам дополнительно 30 млрд рублей на ремонт дорог, а также направить 150 млрд рублей на обновление и строительство очистных сооружений. Глава государства выразил уверенность, что партия будет укреплять свой авторитет, доверие людей, обретать новых сторонников – работать так, чтобы соответствовать запросам и вызовам времени.

Далее о работе над предвыборной Программой «Единой России» рассказал Председатель Партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что работа над Программой началась еще в апреле, сразу после Послания Президента Федеральному Собранию, которое и стало ее основой.

«Наша цель – выполнить задачи, поставленные главой государства, максимально быстро, четко, в полном объеме. Вести работу над подготовкой предвыборной программы нужно на всех уровнях представительной власти, обязательно обсуждая ее с людьми. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение «Единой России», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, за 20 лет партия показала, что способна принимать эффективные решения и преодолевать кризисы. Дмитрий Медведев добавил, что главное в работе партии – общение с людьми. Нужно досконально знать их запросы, чтобы реагировать на все проблемы.

В программе будет уделено внимание совершенствованию образования, повышению доступности детских садов, обновлению парка школьных автобусов. Специальный раздел будет посвящен экологии. Кроме того, в программу войдут вопросы поддержки социально уязвимых категорий граждан и инвалидов. Эти направления обозначены в качестве основных, подчеркнул Председатель партии.

Затем делегаты Съезда утвердили список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. Врио Главы Дагестана Сергей Меликов возглавил региональную группу «Единой России» по Дагестану. Также в нее вошли: Нурбаганд Нурбагандов, Сайгидпаша Умаханов, Хизри Абакаров, Артем Бичаев, Бийсултан Хамзаев, Мамед Абасов, Кубатай Масуев, Елена Павлюченко.

Сразу после пленарного заседания Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов. Говоря о перспективах выстраивания связи с жителями республики в рамках партийной деятельности, глава региона пояснил: «Безусловно, важность этого принципа определяется самой жизнью. Руководить субъектом или же любым направлением деятельности без понимания оценки этого руководства достаточно сложно, тем более в таком регионе, как Дагестан. На мой взгляд, на определенном этапе прямая связь между гражданами и аппаратом руководства была несколько отдалена. В этом отношении важно понимать, чего желают люди, какие у них намерения, какие проблемы. Именно к этому нас призывает глава государства: отражать в своей работе задачи, которые должны быть направлены на повышение благосостояния людей. Нет особой разницы, как этот принцип используется - в обычной работе, в административной или партийной деятельности. Здесь важно, чтобы был достигнут конечный результат. Это, повторюсь, благосостояние граждан».

Сергей Меликов также прокомментировал вопрос о том, насколько важно обновление рядов «Единой России»: «Любое обновление ведет к более перспективным действиям. В этом отношении обновление партийного состава, причем молодежью, людьми, которые проявили себя как талантливые и креативные, – это веление времени». Глава региона добавил, что ожидает от съезда конструктива, правильных решений и стабильности как внутри партии, так и в период проведения выборной кампании и самих выборов, которые состоятся в сентябре.