Сергей Меликов участвует в XX съезде «Единой России»

Представители от Дагестана принимают участие в XX съезде партии «Единая Россия», который стартовал сегодня, 19 июня, в Москве.

Дагестанскую делегацию на съезде представляют Врио Главы РД, секретарь Дагестанского отделения «Единой России» Сергей Меликов и более 20 делегатов, избранных от местных отделений партии. Среди них - депутаты Государственной Думы РФ и Народного Собрания РД, главы городов и районов, члены научного сообщества.

Предваряя работу Съезда, на котором будет утвержден проект предвыборной программы партии, а также обозначат приоритетные задачи «Единой России» на ближайший период, делегаты съезда от Дагестана рассказали о своих ожиданиях от него.

«Мы, рядовые граждане, всегда с надеждой ожидаем проведение таких форумов. Именно на них решаются судьбоносные вопросы для нашей страны в плане общественно-политической и социально-экономической жизни и улучшения благосостояния народа. Надеюсь, что наши ожидания оправдаются», – сказал директор Сергокалинской СОШ №2 им. Героя России Магомеда Нурбагандова, победитель предварительного голосования Нурбаганд Нурбагандов.

Другая участница от Дагестана, директор дома-интерната «Забота», секретарь первичного отделения Партии Ума Качалова поделилась, что впервые делегирована на такое крупное политическое мероприятие. «Волнительно и одновременно чувствую ответственность. Работая с особенными детьми, я вижу с каждым годом изменения и улучшения мер социальной подержи, инициаторами которых зачастую выступает «Единая Россия». Ожидания от съезда? Хотелось бы, чтобы партия и в дальнейшем также активно вела работу в данном направлении», – отметила делегат.

Председатель Махачкалинского городского Собрания депутатов Марис Ильясов отметил, что съезд «Единой России» — важная часть грядущей избирательной кампании в Государственную Думу РФ. «На съезде будет принят проект предвыборной программы, в основу которого легли наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики и доходов людей, мероприятия обновленных нацпроектов, а также реализация новых положений Конституции России и основных тезисов апрельского Послания Президента Федеральному Собранию РФ», – сказал Ильясов.

Делегат также подчеркнул, что одним из приоритетов предвыборной программы должно стать положение об обеспечении достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания. «Таким образом съезд партии определит грядущий вектор работы членов и сторонников партии как в ближайшем будущем, так и в перспективе», – заключил парламентарий.

Отметим, что съезд «Единой России» в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями пройдет с соблюдением максимальных мер эпидемиологической безопасности, численность его делегатов и гостей сокращена.