Владельцам банкетных залов и рестораторам в Дагестане напомнили о важности вакцинации от коронавируса

Во встрече также принял участие министр промышленности и торговли РД Низам Халилов и заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Абдулкадыров. Были обсуждены вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности указанных коммерческих объектов в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Батыр Эмеев обозначил важность проведения вакцинации среди работников банкетных залов и ресторанов. Вице-премьер отметил, что в настоящее время это самый эффективный способ защиты от коронавируса. «Все работодатели, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны своевременно и в полном объеме проводить предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами профилактические мероприятия, в том числе организовывать проведение профилактических прививок. В целях предотвращения заболеваемости работников и перебоев в работе предприятий сферы торговли и общественного питания, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей,

в соответствии с требованиями законодательства РФ

по охране труда и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, работодателям необходимо обеспечить вакцинацию работников против коронавируса и организовать среди них информационную работу о важности иммунизации»,- сказал он.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы организации деятельности ресторанов и банкетных залов с учётом решения Оперативного штаба по противодействию

распространениюновой коронавирусной инфекции на территории республики от 17 июня.

Согласно решению Оперштаба, с 18 июня текущего года запрещена работа организаций общественного питания с 23:00 до 06:00 часов. Также запрещена работа фуд-кортов, размещенных в торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов. Кроме того, принято решение запретить на территории организацию и проведение зрелищных, торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях общественного питания, за исключением открытых веранд с соблюдением противоэпидемических мер.