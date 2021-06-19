ЗАМАНА - Владельцам банкетных залов и рестораторам в Дагестане напомнили о важности вакцинации от коронавируса

Владельцам банкетных залов и рестораторам в Дагестане напомнили о важности вакцинации от коронавируса

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19 июня, 2021. Суббота 11:01
Владельцам банкетных залов и рестораторам в Дагестане напомнили о важности вакцинации от коронавируса

Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев накануне, 18 июня, провёл на базе регионального министерства промышленности и торговли встречу с рестораторами и владельцами банкетных залов республики.

Владельцам банкетных залов и рестораторам в Дагестане напомнили о важности вакцинации от коронавируса
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Во встрече также принял участие министр промышленности и торговли РД Низам Халилов и заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Абдулкадыров. Были обсуждены вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности указанных коммерческих объектов в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Батыр Эмеев обозначил важность проведения вакцинации среди работников банкетных залов и ресторанов. Вице-премьер отметил, что в настоящее время это самый эффективный способ защиты от коронавируса. «Все работодатели, как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны своевременно и в полном объеме проводить предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами профилактические мероприятия, в том числе организовывать проведение профилактических прививок. В целях предотвращения заболеваемости работников и перебоев в работе  предприятий сферы торговли и общественного питания, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей,
в соответствии с требованиями законодательства РФ
по охране труда и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, работодателям необходимо обеспечить вакцинацию  работников против коронавируса и организовать среди них информационную работу о важности иммунизации»,- сказал он.
Также в ходе встречи были затронуты вопросы организации деятельности ресторанов и банкетных залов с учётом решения Оперативного штаба по противодействию
распространениюновой коронавирусной инфекции на территории республики от 17 июня.

Согласно решению Оперштаба, с 18 июня текущего года запрещена работа организаций общественного питания с 23:00 до 06:00 часов. Также запрещена работа фуд-кортов, размещенных в торговых центрах, детских клубов, кальянных, ночных клубов. Кроме того, принято решение запретить на территории организацию и проведение зрелищных, торжественных, корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях общественного питания, за исключением открытых веранд с соблюдением противоэпидемических мер.

 

 

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