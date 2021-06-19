У 89,3% заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм
- Автор Шахри
- 19 июня, 2021. Суббота 10:40
Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью Первому каналу.
По его словам, эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.
"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.
В Москве 18 июня за сутки выявили максимальное с начала пандемии число больных — 9056 человек.
Ранее днем Собянин объявил о новых ограничениях в столице. Так, до конца месяца запрещены массовые мероприятия на тысячу человек и больше. Действие уже введенных антиковидных мер также продлили до 29 июня.
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