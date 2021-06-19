Почти у 89,3% заболевших COVID-19 в Москве обнаружили новый индийским штамм коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, эта мутация более агрессивная и быстрее распространяется.

"И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.

В Москве 18 июня за сутки выявили максимальное с начала пандемии число больных — 9056 человек.