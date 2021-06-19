ЗАМАНА - Более трех миллиардов рублей из федерального бюджета выделят на поддержку сельского хозяйства Дагестана

Более трех миллиардов рублей из федерального бюджета выделят на поддержку сельского хозяйства Дагестана

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19 июня, 2021. Суббота 10:23
Более трех миллиардов рублей из федерального бюджета выделят на поддержку сельского хозяйства Дагестана
 В пятницу, 18 июня, в Минсельхозе России состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова с заместителем министра сельского хозяйства РФ Еленой Фастовой и директором департамента бюджетной политики Минсельхоза РФ Натальей Дацковской.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оказания государственной поддержки аграриям Дагестана.

Более трех миллиардов рублей из федерального бюджета выделят на поддержку сельского хозяйства Дагестана
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Было отмечено, что Республика Дагестан является одним из крупных агарных регионов России. В последние годы в агропромышленном комплексе региона происходят позитивные изменения – увеличиваются площади под садами и виноградниками, создаются новые фермы и современные объекты переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляется строительство новых и реконструкция старых мелиоративных систем, в том числе с внедрением современных технологий (капельное орошение, дождевальные установки).

Как отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, указанные успехи в первую очередь достигнуты за счет существенной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей из федерального бюджета. В текущем году Республике Дагестан на указанные цели предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 3 млрд 104 млн рублей.

Правительством Российской Федерации проводится существенная работа по совершенствованию нормативной правовой базы, определяющей порядок предоставления средств государственной поддержки. В частности, принято постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1420 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям…», которым установлены принципы прозрачности процедур отбора получателей мер господдержки и повышения их эффективности за счет увязки оказываемой государственной поддержки с конечным результатом.

Елена Фастова обратила внимание на необходимость принятия мер по своевременному доведению средств до сельхозтоваропроизводителей и поручила подготовить график доведения средств с учетом сезонности проводимых сельскохозяйственных работ.

В свою очередь, Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил готовность по принятию необходимых организационных мер по скорейшему доведению средств поддержки до аграриев республики и обеспечению их целевого и эффективного использования в рамках действующего законодательства и достижения предусмотренных соглашениями индикаторов.

 

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