Врио Главы Дагестана прокомментировал итоги совещания под руководством Председателя Правительства РФ

Прежде всего, глава региона поблагодарил премьер-министра страны за то, что на совещании были обозначены все пункты, которые прорабатывались во время рабочего визита Михаила Мишустина в Дагестан.

«Это глобальные, проблемные вопросы, которые требуют сегодня приоритетного решения: водоснабжение, водоотведение, создание четкой работы по реализации наших предложений в сфере топливно-энергетического комплекса, развитие туризма и другие задачи социально-экономического развития, которые мы ставим перед собой и находим понимание со стороны федеральных министерств. Отдельно хочу сказать, что нашла поддержку наша программа по развитию агропромышленного комплекса, которую мы сегодня реализуем, но без поддержки федеральных структур сделать это в полном объёме будет сложно.

Все сегодняшние предложения требуют реализации в определённые сроки, и сегодня Председатель Правительства РФ поставил задачу профильным министерствам – проработать именно сроки реализации предложений, звучавших на совещании. Отдельным вопросом, который для нас очень важен, стало создание экономической модели развития как всего СКФО, так и нашего региона», – сказал Сергей Меликов, отметив, что в регионе, где на сегодня нет модели развития, она будет реализована не за короткий период, и она будет системной.

Обозначая временной отрезок, Врио Главы РД сообщил, что программа социально-экономического развития СКФО будет реализовываться вплоть до 2030 года. Одновременно с этим произойдёт выход на стратегию развития Дагестана.

«При этом глобальные и долгосрочные решения не должны уходить от насущных для нас проблем: аварийность электросетей, проблемы подачи газа в населенные пункты, развитие инфраструктуры, без которой мы не можем говорить о других направлениях нашей работы. Поэтому сегодня Михаилом Мишустиным было принято решение, что в ближайшее время такие сроки будут определены. В частности, мы постараемся до августа смоделировать предложения по социально-экономическому развитию региона, синхронизировав это с принятием нашей стратегии, а в августе провести большое совещание на эту тему», – расставил приоритеты руководитель субъекта.

Сергей Меликов также прокомментировал выступление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

«Министр здравоохранения России обозначил, что тема распространения коронавирусной инфекции остается актуальной, и она во всех регионах снова выходит на передний план. Хотел бы обратиться ко всем по поводу выполнения указаний, принимающихся на заседании оперативных штабов. Это не желание каким-то образом ограничить людей, а определение мер предосторожности, которые мы обязаны соблюдать, потому что они основываются на глубоком анализе ситуации с «ковидом», который проводится не только по Дагестану или СКФО, но и по другим регионам страны», – заключил Врио Главы РД.