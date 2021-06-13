В Агульском районе проходит Открытое первенство по ДЗЮДО, посвященное Герою России Зулкаиду Каидову

В первенстве приняли участие молодые спортсмены со всех районов Дагестана, а также ребята из Московской и Орловской областей. Мероприятие посетили министр спорта РД Сажид Сажидов, врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, заместитель министра экономики РД Абдурахман Абдурахманов, глава Табасаранского района Магомед Курбанов, заместитель министра здравоохранения Мазай Рамазанов, сам Зулкаид Каидов и многие другие. Из-за большого количества участников турнир проходит два дня. 12 июня в Детско-юношеской спортивной школе № 2 состоялась предварительная схватка. Сегодня, 13 июня, проходит уже финальное состязание, которое и определит чемпионов турнира. Началось мероприятие с выступлений творческих коллективов Агульского района. Перед гостями выступили артисты Дома творчества, а также воспитанники Детской школы искусств. Открыла программу композиция на национальном языке «Дагестан». Стоит сказать, что на турнире присутствовал и Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, Чемпион СССР Вагаб Казибеков. Говоря о спортивном мероприятии, он отметил приятную, дружескую атмосферу турнира. «Я очень рад побывать на земле Агула, где проводится такой хороший турнир. Вчера я побывал на открытии. Молодцы. Я желаю всем здоровья, мира, успехов, процветания муниципалитету, руководству района. Чтоб почаще мы вот так приезжали в гости к нашим друзьям», – сказал Казибеков. Затем на татами сошлись лучшие юные дзюдоисты. В перерывах между схватками прозвучало много добрых слов в адрес Героя России Зулкаида Каидова. Несколько слов сказал и уроженец Агульского района, декан филологического факультета Даггосуниверситета, заслуженный деятель науки РФ Шабан Мазанаев. «Спасибо нашему Герою Зулкаиду Гусейновичу, который пришел сегодня. Он великий труженик, труд сделал из него героя – его храброе сердце и скромность. Он особый герой. У него российские ордена самого высокого класса, но он их не показывает. Спасибо, что вы с нами», – поблагодарил Мазанаев. В этот день выступил и заместитель министра экономики РД Абдурахман Абдурахманов. «Я хочу поблагодарить Гусейна Рамазановича Каидова за такое правильное, горское, настоящее мужское воспитание, которое он дал своему сыну. Хочу поблагодарить Зулкаида Гусейновича за то, что он в своем лице достойно представляет республику Дагестан. Я желаю крепкого здоровья, долголетия и разумного достатка всему вашему району», — сказал он. Напомним, что Зулкаид Каидов уроженец Агульского района, ранее занимал должность заместителя начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по Республике Дагестан. Неоднократно был участником и организатором ряда успешных контртеррористических операций на Северном Кавказе, за что награждался орденами и медалями. В 2009 году указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, полковнику Каидову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Отметим, что состязания в рамках Открытого первенства по ДЗЮДО еще продолжаются. Призовой фонд для победителей турнира составит около 500 тысяч рублей.