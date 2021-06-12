В субботу, 12 июня, заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев в сопровождении первого заместителя министра образования и науки РД Магомеда Абидова посетил детские оздоровительные лагеря «Солнечный берег» и «Надежда». Целью визита была проверка условий проживания и организации летнего отдыха детей.





День России в лагере отметили праздничным концертом и конкурсом рисунка.



Мурад Казиев поздравил детей с праздником и пожелал им хорошего отдыха : «Пусть пребывание здесь принесет вам пользу и радость, и это время запомнится вам как счастливое. Для этого вам созданы все условия, уверен, что вам здесь уютно и хорошо».



В рамках визита вице-премьер осмотрел территории лагерей, побеседовал с работниками оздоровительных учреждений и отдыхающими детьми.



Директор лагеря «Надежда» Курбан Рамазанов рассказал, что в текущем году обучение детей проводится по образовательной программе «Проектируй будущее». Организованы мастер-классы по направлениям: медиа/софтскиллз, хайтек-цех, промдизайн, VR/AR, дискретная математика, введение в профессию «Аналитик данных».



Напомним, что первая смена в лагерях открылась 7 июня и продлится 21 день. За одну смену лагерь «Солнечный берег» может принять более 180 детей. А в лагере «Надежда» одновременно размещаются 250 детей. Таких смен за лето будет три.



Для детей организованы спортивные секции, культурно-развлекательные мероприятия, просмотры фильмов и многое другое.



В лагере «Солнечный берег» функционируют кружки по изобразительному искусству, созданию поделок, а в этом году запускается и 3D-моделирование. На территории множество локаций для проведения досуга: бассейн, футбольная и волейбольная площадки, шахматы.



Круглосуточный контроль за обеспечением порядка в лагерях обеспечивают представители МВД по РД. Также соблюдены меры санитарной безопасности - часть работников лагерей вакцинирована, у остальных имеются справки о наличии антител к коронавирусу.



По итогам осмотра Мурад Казиев положительно оценил уровень организации летнего отдыха детей, отметив важность обеспечения насыщенной и развивающей программы пребывания в лагерях.