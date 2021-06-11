Межрегиональный форум изобретателей «Внедрение 2.021» стартовал в Махачкале

Первый в регионе Межрегиональный форум изобретателей и рационализаторов «Внедрение 2.021» стартовал сегодня в Махачкале на базе Дагестанского государственного технического университета.

На форуме обсудили проблемы инновационного развития в Дагестане. В частности, прошло пленарное заседание «Внедрение инновационных продуктов: в чем секрет сильных региональных и национальных экономик» с участием гостей из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов страны. Также прошла работа по секциям и выставка инноваторов Дагестана «Наука – производству». Любой желающий мог ознакомиться с изобретениями различных общественных организаций республики.

Поприветствовал участников и гостей врио Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрет Омаров. «Приятно видеть среди присутствующих ведущих экспертов по различным направлениям инновационного развития, руководителей промышленных предприятий, изобретателей, представителей бизнес-сообществ и научных кругов», – отметил он.

Омаров подчеркнул, что Дагестан пока отстает в инновационном развитии, поэтому требуется введение проектного подхода: «В последние годы роль собственных средств компаний и инновационной деятельности обильно росла, однако этого все еще недостаточно для технологического и инновационного развития экономики Дагестана. Поэтому именно развитая финансовая среда должна способствовать внедрению инновационных идей».

Ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатов, выступая на форуме, отметил, что данное мероприятие преследует важные актуальные цели: «Востребованные рынком и обществом результаты интеллектуальной деятельности являются имиджевой составляющей каждого университета. Если результаты инновационных разработок внедряются в производственные процессы – это один из показателей деятельности университета и научных организаций».

Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко добавил, что организация готова поделиться своими прорывными проектами и решениями.

После выступлений всех участников, в торжественной обстановке прошла церемония награждения ученых, инженеров, изобретателей, победителей конкурса «Новатор Дагестана», вручение грамот ВОИР и удостоверений о вступлении в организацию.

В рамках форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством РД и Центральным советом ВОИР, между Дагсоветом ВОИР и ДГТУ, между ДГТУ и Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ».

Организаторами съезда выступили Министерство обороны РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство Республики Дагестан, ДГТУ, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Роспатент, Федеральный институт промышленной собственности, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Региональное представительство ФСИ в Дагестане.