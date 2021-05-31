ЗАМАНА - Наличие лекарств в аптеках города можно определить через 2ГИС

Наличие лекарств в аптеках города можно определить через 2ГИС

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31 мая, 2021. Понедельник 10:11
Наличие лекарств в аптеках города можно определить через 2ГИС

Городской информационный сервис 2ГИС-Дагестан принял участие в цикле мероприятий проводимых Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, приуроченных ко Дню Российского предпринимательства.

Наличие лекарств в аптеках города можно определить через 2ГИС
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Городской информационный сервис 2ГИС-Дагестан принял участие в цикле мероприятий проводимых Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан, приуроченных ко Дню Российского предпринимательства. 

В рамках мероприятия, директор по развитию 2ГИС-Дагестан, Малик Салимханов, рассказал об истории создания 2ГИС, популярных функциях 2ГИС  и социальном вкладе компании в жизнь города, а также о новых фичах 2ГИС, это: 

-         бесшовная карта по всей стране. Раньше 2ГИС был только в городах,  теперь пользователи могут строить маршруты и сейчас пределами своего города;

 

-         возможность отслеживать транспорт на карте онлайн. У пользователей появилась возможность отслеживать, где едет троллейбус, тем самым могут планировать совое время;

 

-         лекарства на карте 2ГИС. Наличие лекарств в аптеках города и цены на них можно также найти на карте;

 

-         банкоматы. С помощью удобных фильтров можно найти ближайший банкомат с нужной опцией: снятие наличных, внесение наличных и т.д.;

 

-         новые возможности для бизнеса для привлечения клиентов: новые рекламные позиции и возможность размещения рекламы сразу на 23 популярных сервисах.

 Помимо перечисленного 2ГИС, помогает находить адреса, телефоны, время работы, средний чек в заведениях  и десятки других подробностей, отличающих одну компанию функционирующую в Дагестане от другой.

 

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