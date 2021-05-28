Меликов осмотрел объекты перспективного развития в Кизлярском районе

На этот раз пунктами рабочей поездки стали муниципальные образования северной зоны республики. Сегодня руководитель субъекта посетил Кизлярский район, где осмотрел объекты перспективного развития и пообщался с населением.

В селе Крайновка, образованном почти 1,5 века назад как рыбацкая деревня на побережье Каспия, глава региона ознакомился с реализацией проекта «Туристско-рекреационный комплекс «Золотые Дюны». Строительство комплекса для семейного отдыха и детского оздоровительного туризма было начато в рамках реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

В рамках проекта планируется строительство гостиничного комплекса на 200 мест, 2-х этажного гостиничного комплекса (VIP) на 35 мест, клуба, столовой, спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком и детскими площадками, волейбольными и теннисными площадками, 6 жилых корпусов-коттеджей на 120 мест, автостоянки.

Проект запущен в 2013 году, но строительные работы начаты в 2017 году, с 2018 по 2020 гг. реализация проекта инвестором была временно приостановлена из-за тяжелого финансового положения. В 2020-м инвестором принято решение реанимировать проект, и к настоящему времени построен цокольный и первый этаж 3-этажной гостиницы, объездная и подъездная дороги, объекты энергетического хозяйства и канализации, подведены вода и газ.

На данный момент работы ведутся по новому плану-графику, рассчитанному до 2023 года, готовятся документы для получения земельного участка в аренду. Всего планируется создать 150 новых рабочих мест.

С главой региона инициаторы проекта обсудили на месте строительства вопросы водо- и газообеспечения туркомплекса. Глава региона отметил, что запланированных на строительство комплекса средств будет явно недостаточно, вместе с тем, учитывая значимость проекта для муниципалитета, переводить объект в долгострой недопустимо. При этом Сергей Меликов поручил всем отраслевым министрам, задействованным в реализации проекта, ускорить процесс, проанализировав бюджетную составляющую и подключив к строительству соинвесторов. По мнению руководителя субъекта, этот туристический объект сможет стать точкой роста для крайновцев.

«Если мы этот объект будем развивать, то туда и туристы поедут, и инфраструктура будет развиваться, и рабочие места появятся новые в муниципалитете – то есть это условия для развития села», – подчеркнул Меликов, заверив инициаторов проекта в поддержке со стороны органов власти республики.