Количество детских паллиативных коек увеличено до 20

Расширение форм выездной работы и особенности ухода за паллиативными детьми обсудили на семинаре в Республиканском перинатальном центре. Участие в нем приняли гости из благотворительного фонда «Детский паллиатив» (Москва), специалисты Минздрава РД и педиатры республики.

«Мы работаем для того, чтобы обеспечить доступность паллиативной помощи не толкьо в крупных городах, а и в любой точке страны. Нас очень радует, что Республика Дагестан в числе достаточно продвинутых в этом направлении территорий, так как здесь уже очень много сделано и есть то, чего нет у многих других регионов нашей страны. Но при этом потребность в обучении, потребность в знаниях достаточно велика, потому что у детской паллиативной службы есть своя специфика. Во всей нашей стране хорошо подготовленных людей, специалистов, которые работают с детьми, пока ещё недостаточно» - рассказала Карина Вартанова, директор благотворительного фонда «Детский паллиатив».

Детская паллиативная помощь в Дагестане за последние 5 лет получила большое развитие. В соответствии с Республиканской программой по оказанию паллиативной медицинской помощи впервые в СКФО на базе Детской городской клинической больницы было открыто детское паллиативное отделение на 15 коек. С 1 мая 2021 года оно расширено до 20 коек. Проведён капитальный ремонт, приобретено специальное оборудование, прошли повышение квалификации врачи и медсестры. В конце 2020 года начала работать выездная бригада паллиативной помощи детям на дому.

«Сейчас перед нами стоит задача совершенствовать выездную детскую паллиативную помощь, мы будем перенимать опыт федеральных коллег. Работа в этом направлении уже ведётся: заказан автотранспорт, обучаются врачи и медсёстры. Всё это позволит повысить качество жизни наших паллиативных пациентов» - отметила начальник отдела оказания медпомощи детскому населению Минздрава РД Марина Халимбекова.

Для госпитализации в детское паллиативное отделение комиссией детской поликлиники по месту жительства ребёнка ему присваивается статус паллиативного больного. Затем выдаётся направление на госпитализацию, с которым нужно обратиться в ДГКБ на Аметхана Султана (в здании бывшего Медико-генетического центра).