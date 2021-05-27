СЛЕДЫ НАЦИЙ. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КУДА МЫ ПРИДЕМ, НУЖНО ЗНАТЬ С КЕМ И ОТКУДА

Мы верим, мы знаем, что каждый из нас получит не только свои потрясающие находки и личные результаты, но и гордость от участия в уникальном проекте – в «Следах Наций»!

При поддержке российских и зарубежных университетов стартовал международный проект «Следы Наций» (tracesofnations.org). На портале проекта формируются конкурсы, фестивали, экспедиции и исследовательские мероприятия, доступные для всех желающих на русском и английском языках. Целью проекта «Следы Наций» является поиск общих ценностей и формирование среды мира и доверия среди представителей разных национальностей и стран. "Старый, худощавый, восковой старичок в черном фраке, в коротеньких панталонах, черных шелковых чулках и башмаках с пряжками", — так Герцен описывал доктора Фридриха Йозефа Лаврентиуса Гааза — немецкого врача, который в начале XIX века приехал в Москву лечить русских князей. А в итоге бесплатно лечил стариков в богадельнях, создал больницу "для чернорабочего класса" и отчаянно пытался облегчить жизнь ссыльных и каторжных. Доктор Гааз умер 16 августа 1853 года. После него не осталось никакого имущества. Около 20 тысяч человек шли за его гробом. Его похоронили на Иноверческом кладбище на Введенских горах — сейчас это район Лефортово на востоке Москвы. На памятнике Федора Петровича Гааза, как его стали звать в России, видна надпись по-русски: «Спешите делать добро!». Наверное, есть тысячи историй о том, как иностранцы сделали нашу страну своим домом и добились признания и любви наших соотечественников. Это истории, о которых мы пока не знаем. Но мы знаем, что они есть и мы благодарны представителям разных национальностей, которые помогали нашим предкам создавать великую страну. Мы благодарны тем, кто спасал, кто учил, кто строил, кто рисовал, кто воевал, кто сеял и собирал урожай – все они стали частью нас, частью нашей истории и нашей культуры, И у других государств есть герои, приехавшие издалека и оставшиеся навсегда. Среди них есть и наши соотечественники. И даже современники. И мы гордимся ими. И ими гордятся и жители тех мест, куда привела наших соотечественников судьба. Проект «Следы Наций» откроет историю мира с новой стороны, больше внимания уделяя взаимному влиянию не только народов, но и личностей, всех тех, кто сделал этот мир таким, какой он есть. Во время поиска информации о тех, кто покинул свой дом и, творя добро в чужих краях, сделал этот мир лучше, участники найдут новых друзей и единомышленников в своей стране и за рубежом и смогут попасть в экспедиции по следам исторических личностей или событий, увидят примеры поступков представителей разных национальностей, положивших жизни во имя идеалов добра, справедливости и служению обществу. Самые активные и одаренные участники наполнения и переводов портала могут стать Послами Мира «Следов Наций». На основе исследований «Следов Наций» будут запущены форумы моделирования Будущего, фестивали, конкурсы, квесты и другие мероприятия, направленные на то, чтобы молодые люди из разных стран узнали больше о культуре, потребностях и взглядах друг друга, нашли общие интересы и повысили уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы.