Прием граждан в Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева по вопросам материнства и детства
- Автор Шахри
- 27 мая, 2021. Четверг 15:56
С 31 мая по 06 июня 2021 года в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева недели приемов граждан по вопросам материнства и детства, приуроченная к Международному дню защиты детей.
Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1. Обращаться по следующим телефонам: 8(8722) 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94, 67-30-51.
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