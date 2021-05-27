Более 11 тысяч человек допускают нарушения в семейно-бытовой сфере в Дагестане

Заседание республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве Республики Дагестан состоялось сегодня, 26 мая, в Махачкале. Открыл и вел заседание заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров.

Первостепенным вопросом стала реализация субъектами профилактики правонарушений полномочий по предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. По словам Рамазана Джафарова, проблема насилия в семьях остается одной из актуальных как в республике, так и по всей стране. Сохраняется высокий уровень насильственных действий со стороны обоих членов семьи.

Зампред Правительства РД сообщил, что в настоящее время на профилактических учетах в органах внутренних дел в республике состоят более 11 тыс. человек, допускающих нарушения в семейно-бытовой сфере.

«По итогам 2020 года (в сравнении с 2019 годом) мы наблюдаем некоторое снижение числа совершенных преступлений на семейно-бытовой почве, тем не менее, уровень остается достаточно высоким. За прошлый год было совершено 202 подобных преступления, из них 23 – убийства. Рост преступлений отмечен во всех трех районах Махачкалы. Кроме того, высокий уровень нарушений отмечен в Кизлярском районе, резкое увеличение за прошлый год фиксировалось в Табасаранском и Тляратинском районах.

С учетом складывающейся ситуации органами внутренних дел принят комплекс дополнительных мер по стабилизации обстановки в данной сфере в текущем году. За январь-март 2021 года благодаря принятым профилактическим мерам количество преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве, снизилось - на 39% (36 против 59 за аналогичный период прошлого года), в том числе тяжких и особо тяжких категорий - на 36,8%», - сообщил вице-премьер.

С основным докладом по этой теме выступил врио начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РД Магомед Алиев.

Говоря о насилии в семьях, докладчик отметил, что домашние тираны и деспоты есть среди людей с самым разным уровнем образования и любой национальности. Главными причинами семейных правонарушений он назвал алкоголизм и тяжелое финансовое положение.

«Падение жизненного уровня и качества жизни у многих семей приводит к стрессам, общественной изоляции, алкоголизму и наркомании. Провоцируют и стимулируют семейные конфликты пьянство одного или обоих родителей, а также грубость, переходящая в жестокость в отношениях между супругами и в их отношении к детям. Жесткое обращение в семье наносит детям серьезные психические травмы. Они озлобляются, становятся агрессивными, что выражается в немотивированной жестокости подростков к посторонним людям, в их стремлении к разрушительным действиям. А объяснение этому простое: жестокость родителей порождает жестокость детей – порочный круг замыкается», – рассказал Алиев.

Он также добавил, что последствием становится ранняя алкоголизация, детская наркомания и токсикомания, побеги из дома, бродяжничество, проституций и суицид.

Алиев сообщил, что МВД по РД совместно с Минобрнауки РД провело в прошлом году межведомственную профилактическую акцию «Подросток-2000» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках операции к административной ответственности привлекли 405 родителей. Также министерство провело в образовательных организациях оперативно-профилактическую операцию «Защита». Она была направлена на предотвращение насилия и жесткого обращения с детьми. В результате проведенной работы удалость охватить более 145 тыс. несовершеннолетних.

Кроме того, с участием представителей Прокуратуры РД, Следственного комитета в прошлом году по всей республике проводился «Родительский урок» с охватом 150 тыс. родителей. Наряду с данными мероприятиями, сообщил Алиев, проведены операции «Профилактика», «Бытовик» и другие.

Докладывая о статистике за прошедший год, представитель МВД отметил, что за 2020 год зарегистрировано 202 преступления, совершенных на семейно-бытовой почве. Это на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем, на 32% возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Далее выступил замминистра труда и социального развития республики Абдулкерим Абдуллаев. Он рассказал, что в настоящее время в системе ведомства функционируют 6 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, Республиканский центр социальной помощи семьям и детям, а также учреждения социального обслуживания.

Абдуллаев отметил, что в 2020 году социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних предоставлялось социальное обслуживание 1 155 несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в прошлом году решены вопросы жизнеустройства 301 ребенка, а в первом квартале 2021 года – 66 детей. Так, 344 детей возвращены в родные семьи, 1 ребенок передан на усыновление, 10 детей переданы под опеку и попечительство, 12 детей направлены в образовательные организации для детей-сирот.

По словам замминистра, в республике функционируют общероссийский детский телефон доверия, через который психологами анонимно оказывается консультативно-психологическая помощь.

«За 2020 год на детский телефон доверия поступило 6 848 обращений от детей и их родителей, за первый квартал 2021 года – 1409 обращений», – сообщил он.

О работе в образовательных организациях рассказала замминистра образования и науки Альбина Арухова. По ее словам, с целью организации адресной профилактической работы организациями осуществляется учет обучающихся «группы риска» и формируется социальный паспорт школы. На каждого обучающегося из данной группы психологическими службами разработана программа его социально-педагогической реабилитации. Она предусматривает оказание материальной помощи нуждающимся, вовлечение в общественно-полезную деятельность, работу психолога.

Кроме того, отметила замминистра, для решения проблем социально неблагополучных семей ежегодно в преддверии нового учебного года проводится Всероссийская акция «Помоги пойти учиться». В 2020 году в рамках акции были закуплены канцелярские принадлежности, одежда и обувь 3 864 тыс. учащимся из малообеспеченных семей и 115 несовершеннолетним, состоящим на учете ПДН.

После обсуждения докладов Республиканская комиссия обозначила ряд решений. Среди них рекомендации МВД по РД усилить контроль за организацией работы сотрудников полиции по сообщениям о фактах семейно-бытового насилия, обеспечить незамедлительное реагирование на обращения и заявления граждан по фактам семейно-бытовых конфликтов и домашнего насилия, организовать проведение рейдов по домовладениям социально незащищенных категорий населения. Минобрнауки РД рекомендовано в образовательных организациях организовать «родительский всеобуч», направленный на расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитания своих детей. Также соответствующие рекомендации даны Минздраву, Минтруду и главам муниципальных образований.

Отметим, помимо вопросов семейно-бытовых отношений, на заседании были обсуждены проблемы создания условий для организации работы участковых. По этому вопросу выступили представили МВД по РД и районов республики.