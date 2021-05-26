Ситуацию с ценообразованием в строительной отрасли обсудили в Правительстве Дагестана

И.о. директора ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» Иса Магомедов сообщил о результатах проведенного анализа динамики роста цен на металлопродукцию на территории региона.

«Рост стоимости металлопродукции с третьего квартала 2020 года по сегодняшний день в регионе составляет 100-120 %. Металлопродукция имеет значительный удельный вес в затратах на строительство, и рост цены сказывается на стоимости объектов. В сложной ситуации окажутся строительные компании, которые выполняют работы по государственным и муниципальным контрактам, т.к. их цена твердая и увеличению не подлежит.

Скомпенсировать рост стоимости строительства объектов за счет сметной стоимости не представляется возможным. Это связано с тем, что размер сметной прибыли определяется государственными нормами и составляет, как правило, в общей стоимости строительства около 8 %.

К примеру, при строительстве детских садов и школ доля металлопродукции в текущей стоимости строительно-монтажных работ (СМР) составляет 10-12 %, на 120% рост цен на металлопродукцию дает 14-15 % удорожания СМР в целом по объекту от цен третьего квартала 2020 года. По результатам аукциона или торгов также происходит снижение начальной максимальной цены контракта. Рост цен на металл может привести многих подрядчиков к убыткам», - пояснил Магомедов.

Он также отметил, что территория Дагестана относится к сейсмически активным районам, в связи с чем проектные решения при строительстве зданий и сооружений предусматривают дополнительный расход арматуры, обеспечивающей их сейсмостойкость. Как итог - рост конечной стоимости строительно-монтажных работ будет выше, констатировал Иса Магомедов.

И.о. директора ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» также пояснил ситуацию и в части строительства объектов, по которым еще предстоит заключить контракты.

По его словам, величина прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства по Республике Дагестан, информация о которых отражается в федеральном реестре сметных нормативов, размещенном в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, не в полной мере отражает фактическую стоимость строительства объектов капитального строительства в регионе.

Участники встречи также отметили значительное подорожание стоимости рабочей силы. Ситуация осложнилась и в части капитального ремонта, так как удорожание строительных материалов началось после заключения контрактов.

В целях недопущения срывов исполнения мероприятий федеральных и республиканских госпрограмм на территории региона по строительству объектов капстроительства и линейных объектов первый вице-премьер поручил незамедлительно подготовить обращение в Главгосэкспертизу России с просьбой рассчитать для Республики Дагестан индексы изменения сметной стоимости расчетным методом по элементам прямых затрат по всем объектам капитального строительства.

Управлению по капитальному строительству поручено подготовить проект постановления о среднемесячном размере оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства по республике и оперативно внести на рассмотрение в Правительство республики. Для расчета поправочного коэффициента, учитывающего дополнительные затраты по перевозке материалов в другие ценовые зоны, -внести данную услугу в Сводный перечень государственных услуг.

Батыр Эмеев также поручил продолжить мониторинг цен строительных материалов и рабочей силы.