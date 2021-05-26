Слёт Российского движения школьников прошел в Дагестане

Альбина Арухова наградила активных кураторов Российского движения школьников почетными грамотами. Победители и призёры различных конкурсов тоже были награждены соответствующими дипломами и подарками.

«Очень отрадно, что РДШ в республике развивается, хотя это движение достаточно молодое, но за эти годы Движение в своих рядах объединяет каждую школу, каждое село, каждый город. Я надеюсь, что это движение будет развиваться и дальше, потому что это площадка для ярких, одарённых и талантливых детей. Дорогие ребята, мы на вас полагаем большие надежды, потому что вы – будущее нашей страны!» - обратилась к собравшимся Альбина Сефербековна.

Мероприятие не осталось без музыкально-танцевального сопровождения. Гостей слёта поприветствовал хореографический ансамбль «Салам» с зажигательным национальным танцем. Воспитанница вокальной студии «Капелька» и воспитанники Центра дополнительного образования исполнили различные песни.

Юные участники РДШ зачитали обещание участника Российского движения школьников, после чего почётные гости мероприятия повязали галстуки юным пионерам.

Посетил торжественное мероприятие врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев. Он принял участие в «Классной встрече» с активистами РДШ. Ребята интересовались жизнью государственного деятеля, увлечениями и профессиональными достижениями. Яхья Гамидович вспомнил своё участие в детстве в общественных организациях, поделился детскими мечтами, целями, событиями, которые во многом заложили его будущий жизненный путь. Он отметил, что детские общественные объединения – это возможность прокачать востребованные социальные навыки.

Слет продолжился работой образовательных площадок по направлениям «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Информационно-медийное направление», «Гражданская активность» и «Методическая служба».

Завершилось мероприятие флешмобом, подготовленным юными участниками Российского движения школьников.