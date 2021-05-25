Юное дарование из Дербента завоевала бронзу на межрегиональном чемпионате «Babyskills»

19 мая в ГБПОУ «Дербентский профессионально-педагогический колледж им. Г. Б. Казиахмедова» на базе специализированной площадки по компетенции «Дошкольное воспитание» прошли конкурсные испытания Регионального чемпионата Baby Skills-2021.

Проект Baby Skills -это многоступенчатое получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (Skills) профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности. Цель конкурса-создание модели ранней профориентации, повышение престижа, популяризация рабочих профессий, комплексная оценка знаний детей дошкольного возраста при освоении программ дошкольного образования, систематизация технологических знаний и умений. Ровно 5 лет назад в Республике Татарстан прошёл первый чемпионат рабочих профессий среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. Поэтому этот год является юбилейным для Чемпионата.

Чемпионат Baby Skills проводится для того, чтобы дать возможность воспитанникам детских садов поближе познакомиться с разными профессиями и попробовать себя в них. А уникальность проекта заключается в том, что дошколята могут соревноваться между собой в освоении профессиональных навыков .

В компетенции «Дошкольное воспитание » соревновались юные конкурсанты из детских садов города. Всего в чемпионате приняли участие 7 участников.

Юным конкурсантам предстояло выполнить несколько заданий:

1-Рассказать, кто такой воспитатель;

2-Выбрать предметы и оборудование соответствующие компетенции «Дошкольное воспитание»;

3-Подготовить приветствие для детей;

4-Провести фрагмент занятия по речевому развитию с волонтёрами.

Как отметила главный эксперт Worldskill Наталья Левкович: » В Дагестане город Дербент первым начал подобное чемпионатное движение, по России в нём участвуют не более 10 регионов. Это масштабный проект погружения детей, родителей и воспитателей в раннюю профориентацию». На подготовительном этапе в колледже была проведена огромная работа : детально подготовлена методическая и материально-техническая база, проведено обучение экспертов, организованна подготовка дошкольников к конкурсу.

Участвовать в конкурсе могли все желающие. Полученный опыт планируется апробировать и в дальнейшем, расширять компетенции, в частности, в перспективных планах — организовать соревнования по компетенциям » Кондитерское дело» и «Ресторанный бизнес».

После проведения основных соревнований для участников чемпионата воспитатели детских садов провели разнообразные мастер-классы. Дети с увлечением работали с дидактическими пособиями Воскобовича, строили из полидрона дом для Нюши, мастерили пингвинов ко Дню полярника.

Места распределили следующим образом:

1 место -Наджафова Наргиз МБДОУ № 4 » ВАСИЛЁК «, эксперты Бабаева Г. К. , Бабаева Р. В.

2 место — Бабаева Гюльмира МБДОУ № 20 «Алёнушка «, эксперт Бабаева Д. Я

3 место — Сергеева Вероника Юрьевна, Прогимназия №18, эксперт Саркисова А. Т.

В награждении победителей приняли участие директор ГБПОУ РД » ДПП им. Г. Б. Казиахмедова» Шарафутдин Сейидов и региональный эксперт Worldskill по компетенции «Дошкольное воспитание » , заместитель директора по ДО и ИТ Наталья Левкович. Подводя итоги конкурса директор ДППК отметил: «Чемпионат прошёл даже лучше чем мы планировали. Детская непосредственность, дружелюбие, качество представлений и выполнение заданий — на высшем уровне. Кто знает, может быть , участие в чемпионате рабочих профессий «Baby Skills » станет для малышей первым шагом к выбору рабочей профессии в будущем».