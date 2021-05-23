В селе Шодрода Ботлихского района открыли обелиск памяти воинов-пограничников

В мероприятии участвовали руководство района, ветераны-военнослужащие погранвойск, семьи жертв, представители ветеранских и некоммерческих объединений а также журналисты.

Белое покрывало с памятника одернули глава района Руслан Гамзатов, начальник погранотряда особого назначения полковник Валерий Горшков, герой России Дибиргаджи Магомедов, депутат Думы Ставропольского края, подполковник погранвойск ФСБ России Виктор Лозовой, родители погибших пограничников и родственники Ж.Саадуевой.

Руслан Гамзатов поблагодарил пограничников за героизм, показанные летом 1995 года в защите границы района. «Наш район увидел немало трагических событий, одним из которых стало нападение бандитов на заставу в селе Зибирхали. А молодая жительница этого села показала пример единства армии и народа. Мы всегда будем помнить погибших, чувствовать свою ответственность за их смерть и передавать память о них следующим поколениям», — сказал он.

Также выступили Валерий Горшков, Виктор Лозовой, врио начальника в пос. Хунзах погрануправления ФСБ России по РД полковник Роман Самылов, Магомед Патхулаев. Все вспоминали трагические события, местных жителей и своих сослуживцев.

Виктор Лозовой поблагодарил руководство района за понимание, память и организацию данного мероприятие.

Юные воспитанники детского сада и учащиеся школы выступили перед гостями с тематическими стихами. Творческий коллектив управления культуры района воссоздали события того дня в театрализованном представлении. Мероприятие стало эмоциональным и добрым, полным приятных и грустных воспоминаний.

Мать одного из погибших пограничника Сергея Красноглазова Валентина Фёдоровна со слезами на глазах вспоминает своего 19-ти летнего сына. «Я люблю приезжать сюда, когда у моего старшего сына бывает время. Для меня это как приезд в гости к Серёже: вспомню, поговорю, поплачу и сразу становится легко на душе. Спасибо, Вам всем, что помните моего сына и его сослуживцев», — рассказала она.

Событие того дня стало одним из трагических пограничных конфликтов на территории района. 18 июня 1995 года границу горного Дагестана нарушили бандиты. Незваных гостей первой увидела местная жительница Жавгарат Саадуева, которая, не испугавшись последствий, бросилась предупреждать военнослужащих. И сегодня ветераны-пограничники чтят память зибирхалинки, как народного героя, спасает отряд от больших жертв.

«Мы никогда не забудем Жавгарат Хадисовну, ведь если бы не эта героическая девушка, неизвестно вообще как бы всё сложилось и чем бы закончилось нападение на пограничную заставу и мы бы потеряли гораздо больше четырёхребят. Особую благодарность выражаю всем местным жителям, которые с первых дней дислокации нашего отряда помогали жильём, питанием, медикаментов и медперсоналом. Мы всегда будем помнить вас и будем готовы стоять рядом в любое трудное время», — отметил Виктор Лозовой.

В завершении прошла церемония возложения цветов к памятнику и минутой молчания потянули погибших.

А после, все желающие посетили место событий 26-ти летней давности в селе Зибирхали. Здесь очевидцы и пограничники снова вернулись в тот день воспоминаниями. На прощание гости троекратным «Ура!» дали дань уважения жителям Ботлихского района и всем дагестанцам.