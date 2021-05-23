В Махачкале прошел конкурс на создание ресурсных центров добровольчества

В нем приняли участие представители городов Дербент, Каспийск и Махачкала, а также Ахтынского, Бабаюртовского, Дахадаевского и Хасавюртовского районов. В ходе конкурса они рассказали о волонтерском активе своих муниципалитетов, о проведенных добровольческих мероприятиях и достижениях, презентовали схему помещения, в котором планируется создание ресурсного центра и поделились перспективами на его дальнейшее развитие. Презентации участников оценивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли депутат Народного Собрания РД Тимур Гусаев, председатель правления ДРОО «Центр развития добровольческих инициатив» Людмила Саидова, начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фарман Меликов, заместитель директора РМЦ Рашид Абдуллаев и консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД Илгар Лелаев.

Обращаясь к собравшимся, Рашид Абдуллаев отметил, что ресурсные центры создаются в Дагестане в рамках выигранного Минмолодёжи РД гранта на развитие добровольчества по конкурсу «Регион добрых дел» Федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта «Образование». После он перечислил основные критерии оценки. «Основными требованиями к муниципалитетам, которые будут отобраны для создания ресурсных центров добровольчества, являются результаты добровольческой деятельности, актуальность плана на текущий год, достижимость представленных в плане результатов, наличие кадров для работы в центре и другое. Также мы обращаем внимание на активность муниципалитета в добровольческой деятельности и наличие помещения для дальнейшего создания ресурсного центра», - добавил Абдуллаев. В свою очередь, Тимур Гусаев пожелал всем конкурсантам успехов: «Очень тяжело определять победителей среди участников, которые действительно хорошо работают и достойны победы. Желаю всем вам удачи и надеюсь, что вы продолжите свою активную добровольческую деятельность». По результатам конкурса были выбраны четыре муниципалитета — города Махачкала, Каспийск, Дербент и Бабаюртовский район, в которых будут созданы ресурсные центры добровольчества. Так, для организации работы победителям будут передано материально-техническое обеспечение: ноутбуки, проекторы, фотопринтеры, информационные стенды и другое.