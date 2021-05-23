Овцеводство в Дагестане получит дальнейшую поддержку

В г. Минеральные воды Ставропольского края продолжает работу XXI Российская выставка племенных овец и коз, организованная Минсельхозом России и Национальным союзом овцеводов РФ.

В четверг, 20 мая, площадку выставки, расположившейся на территории выставочного центра «Минводы Экспо» посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он осмотрел организованные здесь национальные подворья и пообщался с сельхозтоваропроизводителями, в том числе дагестанскими.

После этого глава Минсельхоза России обратился к участникам выставки. Он отметил, что развитию животноводства государство уделяет огромное внимание. Ежегодно на его поддержку выделяются существенные средства из федерального бюджета. В текущем году только на овцеводство и козоводство предусмотрено более 2 млрд рублей, сообщил Патрушев. Средства направляются на строительство современных овцеводческих ферм, приобретение техники, племенного молодняка, на поддержку производства и многое другое.

Министр напомнил, что с 2021 года введена новая мера господдержки – компенсация части затрат на производство мяса овец и коз по ставке на 1 килограмм живого веса.

«Кроме того, с этого года аграриям доступны льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию объектов по первичной обработке шерсти, складских помещений, а также на приобретение техники и оборудования», – подчеркнул он.

Республику Дагестан на всероссийской выставке представляют заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, директор Федерального аграрного научного центра РД Гасан Догеев, а также руководители 16 ведущих животноводческих хозяйств республики.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в Дагестане продолжается работа по улучшению породных качеств мелкого рогатого скота. В этом направлении уже достигнуты первые результаты.

«Наша дагестанская горная порода овец отличается, прежде всего, своей выносливостью. Все специалисты отмечают, что она организована должным образом. Более того, в последние годы ФАНЦ РД активно занимается улучшением этой породы совместно с другими научными центрами. Есть первые результаты. Например, получена помесь первого поколения с породой российский мясной меринос, которая отличается лучшими шерстными качествами. Работа будет продолжена, но не в ущерб преимуществами дагестанской горной породы – прежде всего, ее приспособленности к горным условиям отгонного животноводства», – сказал вице-премьер.

Со своей стороны Баттал Батталов отметил, что доволен результатами овцеводов Дагестана, но констатировал, что еще много предстоит сделать.

«Наши аграрии Дагестана привезли на Ставрополье овец пяти пород. Их представляют 16 наших ведущих хозяйств из девяти районов республики. Мы можем быть довольны итогами выставки, так как главные призы завоеваны именно нашими животноводами. Плюс они еще получили 30 медалей, две из них – за научную работу. Но мы понимаем, что в развитии овцеводства важную роль играет племенная работа, и нам предстоит сделать еще много в этом направлении», – сказал руководитель Минсельхозпрода РД.