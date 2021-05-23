Проект «Школа будущего» планируется внедрить в Дагестане

Затем глава региона посетил выставку издательства «Просвещение» вместе с президентом компании Владимиром Узуном. Это книжное издательство имеет богатую и яркую историю, сегодня его продукцией пользуются каждый ученик, педагог и образовательная организация России. Более того, сейчас создаются современные методики обучения с использованием инновационных технологий, и здесь издательство играет не последнюю роль.

Делясь впечатлениями от увиденного, Сергей Меликов отметил: «Ярким примером стал презентованный мне проект «Школа будущего», который помогает повысить качество дошкольного и школьного образования. Внедрение мультимедийных материалов, возможностей виртуальной и дополненной реальности, 3D-технологии, роботехники позволяет детям лучше усваивать сложную информацию и теперь многие процессы для них станут более понятными. Мы хотим в корне изменить систему образования в Дагестане, поэтому в нашей республике проект тоже будет внедрен. Конечно, все проблемы в этой сфере нельзя решить за один день, но при формировании бюджета следующего года эти вопросы будут учтены. Не останутся без внимания и те проблемы, которые мы поднимали раньше.

Наша главная задача – растить поколение будущего, ведь в его руках судьба Дагестана. Начиная с детского сада, ребёнок должен развиваться, поэтому очень важна и подготовка воспитателей и педагогов. У нас есть полное взаимопонимание по этим вопросам с Министром просвещения России, ведомство окажет нам помощь в построении такой работы. Пора выводить образование в Дагестане на совершенно новый уровень. Надеюсь, нам вместе это удастся!».

В рамках рабочей поездки в Москву глава региона неслучайно акцентировал внимание на вопросах образования и здравоохранения. Именно они, по мнению Меликова, больше всего волнуют дагестанцев, которые обращаются к руководителю республики через социальные сети.