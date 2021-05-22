Дагестанский фермер подкармливает соколят и орлят

Дагестанский охотник-фермер, который больше 10 лет назад обосновался на севере Дагестана вот уже много лет помогает слабым и раненым диким животным, и редким хищным птицам. Житель Левашинского района Ашурлав Магомедов еще в школе знал, кем станет, когда вырастет. Он с детства любил домашних и диких животных и потому, после окончания 9 классов решил чабановать. В конце 80-х в нашей стране не все знали слово «фермер». Оно пришло в Россию в начале 90-х годов. Мужчина говорит, что не стеснялся своей профессии, напротив был горд тем, что еще в молодости стал неплохо зарабатывать, а главное, нашел свое призвание. Вскоре он занялся овцеводством, а заодно не на шутку увлекся охотой. Однажды он нашел соколенка и принес домой. Молодой человек стал кормильцем для птенца, который очень быстро рос и привязался к нему. Он учил соколенка летать. Когда птица выросла молодой человек стал брать ее на охоту. Но, когда хозяйство фермера расширилось, решил отпустить птицу на волю.

Сокол несколько раз прилетал обратно, а потом исчез. Мужчина уверен, что птица свила гнездо, обрела пару и подарила миру немало прекрасных птиц. И вот буквально два года назад мужчина, который обосновался недалеко от п.Кочубей нашел на своем большом участке земли, где пасет баран и коров, соколиное гнездо. Он стал наблюдать за птенцами и видя, что они не наедаются досыта стал подкармливать их сусликами, змеями, ящерицами. Они выросли и улетели. Буквально недавно мужчина опять набрел на соколиное семейство. Уже вылупились два соколенка, а потому ожидает и третьего и не дожидаясь соколов уже подкармливает их. Опыт уже есть и фермер уверен, что редкие птицы вырастут сильными охотниками и он вновь займется соколиной охотой. Фермер рассказывает, как несколько лет назад сюда приехали арабы, увлекающиеся соколиной охотой. Как признается Ашурлав, он готов часами наблюдать за птицами, особенно за беркутами и соколами. «Соколы и орлы те птицы, которые мне близки по духу. Соколы настолько уникальны, что лишены инстинкта подчинения и даже если выросли в неволе, вернувшись в природу свободно обходятся без человека. Полеты орлов и соколов так завораживают, что забываешь обо всем на свете», — говорит фермер. Он признается, что живет в гармонии с природой, чего большинство людей уже лишены. Готов часами рассказывать об охоте на волков и то, как с ними тоже старается мирно уживаться.

«Несколько лет назад нашел волчье логово и буквально через несколько часов волчиха с волчатами покинули его, оставив самого слабого волчонка. Мне его стало жалко, и я забрал домой, выходил. Он ходил за мной как собака за человеком. Однажды сюда приехал мой друг из другого региона и попросил продать ему. Я подарил своего верного друга. Рассказываю это к тому, что волки очень умные животные и ценят добро. За то, что я выходил волчонка вот уже несколько лет на мои отары овец волки, не нападают. Вот такие они волки и нам можно у них поучится», — делится фермер-охотник.

Ашурлав с удовольствием готов рассказывать своим гостям о том, как научится соколиной охоте, как работать с птицами, ухаживать за ними. Он охотно позирует со своими беркутами и соколами, с тушами убитых им волков. Фермер уверен, что жизнь на природе, в гармонии с ней, изменила и его самого. А потому, свое фермерское хозяйство он превратил в своего рода охранную зону для беркутов и соколов, которых при необходимости подкармливает. Он наслаждается тем, что занимается фермерством не столько ради денег, достатка, сколько для удовольствия.