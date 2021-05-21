Более 30 наград завоевали овцеводы Дагестана на всероссийской выставке в Минводах

В четверг, 20 мая, на площадке выставочного центра «Минводы Экспо» состоялась церемония награждения победителей и призеров мероприятия. Республику Дагестан на масштабной выставке представляют заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, директор Федерального аграрного научного центра (ФАНЦ) РД Гасан Догеев, а также руководители 16 ведущих животноводческих хозяйств республики. Аграрии Дагестана привезли на Ставрополье овец дагестанской горной, лезгинской, тушинской, андийской белой пород и новой породы артлухский меринос. Овцепоголовье представили такие хозяйства, как агрофирма «Чох» и «Согратль», СПК «Им. М.Гаджиева», СПК «Милюб» Гунибского района, КФХ «Чед», ООО «Ухо», КФХ «Салам-А» Гумбетовского района, СПК «Стела», СПК «Знатные люди» Хунзахского района, СПК «Красный октябрь», ООО «Алмак» Казбековского района, СПК «Восход» Ахтынского района, СПК «Восток – 2» Рутульского района, АО «Дарада-Мурада» Гергебильского района, КФХ «Архар» Буйнакского района и СПК «Джурмут – 1» Тляратинского района. По итогам выставки дагестанские животноводы завоевали 32 награды: 28 медалей различного достоинства получили представленные овцеводами республики породы, две медали ФАНЦ РД и два специальных приза от организаторов. Абсолютным чемпионом было признано дагестанское предприятие «Агрофирма Согратль» из Гунибского района. Его руководитель Абдурахман Чураев получил новый автомобиль «Нива». Специальный переходящий приз Национального союза овцеводов имени заслуженного работника сельского хозяйства России Джапаридзе Т.Г. получило КФХ «Архар» Буйнакского района в лице его руководителя, президента Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Дагестана Абдурахмана Абурикова. Кроме того, 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей получила дагестанская горная порода овец, 2 золота и 2 серебра – тушинская порода, по одному золоту и по два серебра – артлухский меринос, лезгинская и андийская белая породы. Последняя удостоилась также одной бронзовой медали. Таким образом, в активе дагестанских хозяйств 9 золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых наград. Помимо этого, одну золотую и одну серебряную медали получили ученые ФАНЦ РД за научное сопровождение инновационных проектов по улучшению генетического потенциала мелкого рогатого скота.