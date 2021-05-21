Сергей Меликов обсудил перспективы сотрудничества с НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина

В рамках рабочей поездки в Москву Врио Главы Дагестана Сергей Меликов сегодня, 20 мая, посетил НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина. В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева и руководители профильных республиканских медучреждений.

Глава региона ознакомился с презентацией НИИ, а также посетил поликлинику, кабинеты приема и физиодиагностики, лабораторию уродинамики и видеоуродинамики, кабинет МРТ, лаборатории патоморфологии и генетики. Кроме того, руководителю республики показали клинические корпуса с демонстрацией стандартных палат в пристройке-переходе, урологическое отделение, операционные пристройки-перехода, детское отделение.

Сергей Меликов также навестил дагестанцев, которые сейчас проходят лечение в медицинском учреждении, поинтересовался их самочувствием и пожелал скорейшего выздоровления. Они в свою очередь отметили, что уровнем оказываемой здесь медицинской помощи полностью довольны. Пообщался глава субъекта и с ординаторами из Дагестана, которые трудятся в стенах института. Сегодня же состоялся телемост Республиканского урологического центра с НИИ урологии. Это первое общение дагестанских медиков с коллегами из Москвы в таком формате после того, как дагестанский урологический центр прекратил прием пациентов с коронавирусной инфекцией и вернулся к плановой работе. Ранее консультации пациентов со сложной патологией проводились 2-3 раза в месяц.

По итогам посещения учреждения состоялась встреча главы региона с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ радиологии», директором МНИОИ имени П.А. Герцена, главным внештатным онкологом Минздрава России Андреем Каприным и директором НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Олегом Аполихиным, на которой были обсуждены перспективы сотрудничества. Рассматривались вопросы, касающиеся обеспеченности медицинскими кадрами, научного потенциала, тиражирования отечественных технологий, новых методов лечения заболеваний.

Со своей стороны Олег Аполихин отметил, что между учреждением и регионом налажено взаимодействие, выразив при этом надежду на то, что сейчас оно будет развиваться еще более активно.

Такую же позицию обозначил и Сергей Меликов. Глава региона подчеркнул, что институт знаменит и имеет свою историю. В последние годы, по словам руководителя субъекта, много внимания уделяется здравоохранению, вопросам развития науки, подготовки специалистов, передовых технологий.

«Не знал, что настолько тесное взаимодействие с республикой налажено. Это приятно, и я вам за это очень благодарен. Хотелось бы и в других областях медицины и не только так развиваться. Развитие структур, направленных на противодействие онкозаболеваниям, важно для Кавказа и Дагестана особенно. Думаю, мы найдем еще много точек соприкосновения, в которых я ваш союзник», – сказал Меликов.

Отметим, учреждение было создано в 1979 году, а вошло в состав ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в качестве филиала в мае 2014 года. С учетом важности борьбы с онкологическими заболеваниями во всем мире решение о создании первого подобного онкокластера в России было своевременным. В объединенном центре работает более трех тысяч человек, выполняется более 16000 операций в год, более 3 млн исследований, испытывается большое количество новых препаратов и современных методик.

В настоящее время институт является головным федеральным научно-исследовательским учреждением по урологии и андрологии в России, курирующим комплекс научных исследований и оказание специализированной медицинской помощи в данной области здравоохранения. Здесь выполняется широкий спектр урологических, онкоурологических, эндоурологических и нейроурологических вмешательств, медицинская помощь в области детской урологии и трансплантация почки.