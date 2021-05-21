В России наградят города и села за лучшие муниципальные практики

В России наградят города и села по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50.

Конкурс проводится с 2017 года. Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.

Отмечается, что дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей.

Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский сказал, что главной целью конкурса является выявление, поощрение и распространение в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

«Выделенные номинации ярко отражают наиболее актуальные задачи. Приглашаем муниципальные образования широко распространить информацию о конкурсе и принять самое активное участие», - прокомментировал он.

Как отмечается на сайте Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления https://www.varmsu.ru/, в 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В номинациях были определены 30 победителей по двум категориям - городские округа и сельские поселения. Среди городских округов и поселений лидером стали Когалым (ХМАО-Югра), Салехард (ЯНАО) и Липецк (Липецкая область), среди сельских поселений - Тоцкий сельсовет Оренбургской области, Яснополянский сельсовет Пензенской области и Поддубровский сельсовет Липецкой области.