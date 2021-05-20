В Миннаце РД состоялась встреча с представителями поселка Альбурикент

18 мая в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий РД состоялась встреча с представителями общественности поселка Альбурикент г. Махачкалы в рамках исполнения поручения Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по итогам встречи с представителями общественности Альбурикента 28 марта текущего года.

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, первый заместитель главы г. Махачкалы Мавлидин Маликов, заместитель мэра Хаким Ашиков, представители общественности поселка Альбурикент и др. Основным вопросом встречи стало рассмотрение возможности строительства объектов социальной инфраструктуры на территории поселка Альбурикент.

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов проинформировал собравшихся о ходе исполнения поручения Главы РД Сергея Меликова, отметив, что данные встречи будут проводиться регулярно с целью информирования представителей общественности о проведенной работе и принятых решениях. Также глава ведомства акцентировал внимание на том, что все процессы развития и строительства объектов социальной инфраструктуры на территории поселка, в том числе и передача земельных участков под них, может быть осуществлена только в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан. В свою очередь заместители мэра г. Махачкалы довели до присутствующих информацию о ходе исполнения поручения Главы РД в части строительства объектов социальной инфраструктуры на территории посёлка.