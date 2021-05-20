ЗАМАНА - В Миннаце РД состоялась встреча с представителями поселка Альбурикент

В Миннаце РД состоялась встреча с представителями поселка Альбурикент

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20 мая, 2021. Четверг 19:23
В Миннаце РД состоялась встреча с представителями поселка Альбурикент

18 мая в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий РД  состоялась встреча с представителями общественности поселка Альбурикент г. Махачкалы в рамках исполнения поручения Главы Республики Дагестан Сергея Меликова по итогам встречи с представителями общественности Альбурикента 28 марта текущего года.  

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, первый заместитель главы г. Махачкалы Мавлидин Маликов, заместитель мэра Хаким Ашиков, представители общественности поселка Альбурикент и др.  Основным вопросом встречи стало рассмотрение возможности строительства объектов социальной инфраструктуры на территории поселка Альбурикент.

Министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов  проинформировал собравшихся о ходе исполнения поручения Главы РД Сергея Меликова, отметив, что данные встречи будут проводиться регулярно с целью информирования представителей общественности о проведенной работе и принятых решениях. Также глава ведомства акцентировал внимание на том, что все процессы развития и строительства объектов социальной инфраструктуры на территории поселка, в том числе и передача земельных участков под них, может быть осуществлена только в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан.  В свою очередь заместители мэра г. Махачкалы довели до присутствующих информацию о ходе исполнения поручения Главы РД в части строительства объектов социальной инфраструктуры на территории посёлка.

В Миннаце РД состоялась встреча с представителями поселка Альбурикент
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