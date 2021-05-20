Вице-премьер Дагестана рассказал на всероссийской выставке о развитии овцеводства в регионе

В г. Минеральные воды Ставропольского края продолжает свою работу XXI Российская выставка племенных овец и коз, организованная Минсельхозом России и Национальным союзом овцеводов РФ.

В среду, 19 мая, на площадке выставочного центра «Минводы Экспо» состоялась научно-производственная конференция, посвященная состоянию и перспективам развития отечественного овцеводства и козоводства. Ее участниками были подробно рассмотрены вопросы интенсификации отрасли с учетом неблагоприятных погодных, экономических и эпидемиологических условий.

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова с участием директоров департаментов федерального ведомства, представителей органов госвласти федерального и регионального уровней. Республику Дагестан на конференции представили заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, а также руководители 16 ведущих животноводческих хозяйств республики.

В ходе мероприятия о развитии в Дагестане агропромышленного комплекса и роли в этом процессе отрасли овцеводства рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он сообщил, что в Дагестане сосредоточено 21,3% всего поголовья овец и коз России, в республике производится более 25% всей шерсти в стране. По этим показателям регион занимает лидирующие позиции. Также в Дагестане находится 5,3% всего поголовья крупного рогатого скота, а объем валовой продукции животноводства в 2020 году составил 70,4 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

«Особенностью развития АПК республики последних лет является наращивание его экспортного потенциала без ущерба внутреннему рынку, в том числе за счет использования инструментов нацпроекта «Экспорт продукции АПК». В 2020 году объем экспорта сельхозпродукции составил 27,8 млн долларов. В основном, это были баранина и рис», – сказал зампред Правительства РД.

Вице-премьер напомнил, что ключевым и традиционным сектором АПК региона выступает овцеводство.

«Дагестан по праву может считаться ведущим овцеводческим регионом страны. Удельный вес продукции овцеводства в структуре стоимости всей продукции сельского хозяйства составляет около 15%», – напомнил он.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также остановился на проблемах отрасли в республике. Особое внимание в своем выступлении он уделил процессу опустынивания Кизлярских пастбищ и Черных земель. Этот вопрос актуален также и для соседних с Дагестаном регионов.

«Большая часть наших зимних пастбищ расположена в регионе «Кизлярские пастбища», где ежегодно в зимний период содержится более 2,2 млн голов овец. На сегодняшний день остро стоит вопрос опустынивания в регионе. Общая площадь таких земель составляет уже 1,5 млн га», – констатировал вице-премьер.

Он сообщил, что властями республики проводится работа по сдерживанию негативных процессов. Так, за 2014-2020 годы фитомелиоративные мероприятия по закреплению песков выполнены на площади 18 тыс. га, пробурено шесть скважин для обводнения пастбищ. Но эти объемов явно недостаточно, заверил выступающий и добавил, что в настоящее время на федеральном уровне прорабатывается вопрос создания единого центра по изучению ситуации и выработке комплекса системных мер.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также сообщил в Дагестане разработана Стратегия развития овцеводства и козоводства республики на период с 2020 по 2025 годы.

«Она предусматривает не только создание конкурентоспособной отрасли, но и возрождение социальной инфраструктуры на селе. Согласно стратегии, к 2025 году объём продукции отрасли должен достигнуть 21,5 млрд рублей, экспортный потенциал баранины – 11 тыс. тонн мяса в убойном весе, уровень рентабельности отрасли – 20%, должно быть создано дополнительно 500 рабочих мест», – рассказал зампред Правительства РД.

Он пояснил, что для достижения этих целей в республике планируется улучшить породные и продуктивные качества овец и коз, восстановить деградированные и опустыненные зимние пастбища для более полного обеспечения кормами, сформировать материально-техническую базу.

«В регионе проводится большая научная работа по сохранению и широкому использованию существующих линий и созданию новых линий высокопродуктивных животных. Выведена новая порода «Артлухский меринос», которая намного превосходит базовых дагестанских горных овец по качеству шерсти и мясной продуктивности», – отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В рамках конференции также выступили представители других регионов.

Кроме того, об особенностях отгонного животноводства рассказал начальник управления сельского хозяйства Тляратинского района Дагестана Магомед Магомедов. Он обратил внимание на некоторые проблемы, с которыми сталкиваются животноводы муниципалитета при организации перегона скота. Джамбулат Хатуов заверил, что государство продолжит поддержку отрасли и аграриев.

XXI Российская выставка племенных овец и коз продлится до 21 мая.