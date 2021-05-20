Итоги социально-экономического развития Дагестана за 2020 год рассмотрели на заседании республиканского Правительства

Предваряя обсуждение вопросов повестки дня, Председатель Правительства РД представил членам кабмина своего нового заместителя – Мурада Казиева, который будет заниматься вопросами в сфере образования, здравоохранения, труда и социального развития.

Первым на повестку заседания был вынесен вопрос об итогах социально-экономического развития Республики Дагестан за 2020 год.

Как отметил Абдулпатах Амирханов, в прошлом году в республике проводилась определенная работа, направленная на развитие экономики и социальной сферы. «В целом можно отметить увеличение темпов основных показателей социально-экономического развития, в том числе в промышленном производстве, сельском хозяйстве и других отраслях экономики региона», - сказал премьер-министр.

С основным докладом на заседании выступил министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. По его словам, экономическое развитие республики, как и в целом по Российской Федерации, за 2020 год определялось, прежде всего, эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

Алиев напомнил, что в этих условиях в республике был принят ряд решений, предусматривающих двукратное снижение ставок практически по всем региональным и местным налогам для бизнеса, по отсрочке авансовых платежей по налогам, отсрочке уплаты арендных платежей. Кроме того, был утверждён перечень из 122 системообразующих организаций Республики Дагестан, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность с численностью работающих более 38 тыс. человек. Поддержка этих организаций во время пандемии позволила не допустить оттока кадров и обеспечить сохранение рабочих мест.

Говоря непосредственно об итогах социально-экономического развития, глава Минэкономразвития Дагестана сообщил, что они характеризуются следующими темпами развития к уровню 2019 года: индекс промышленного производства – 104,5%; сельскохозяйственная продукция – 101,4%; инвестиции в основной капитал – 113,6%; строительство – 99,6%; оборот розничной торговли – 94,4%; объём платных услуг – 85,9%; заработная плата – 110,4%.

«Темпы роста таких показателей, как: инвестиции в основной капитал, доходы консолидированного бюджета, в том числе налоговые и неналоговые доходы, среднемесячная заработная плата, сложились выше, чем в целом по РФ и СКФО. В результате, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 0,5% при росте за 2019 год на 7,4% (по РФ – 97,3%).

Индекс промышленного производства за прошлый год составил 104,5% и сложился выше среднего значения показателя в целом по РФ (97,1%), но ниже чем по СКФО (106,5%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целом составил 66,5 млрд руб. Положительная динамика темпов роста промышленного производства обеспечена на за счёт увеличения гособоронзаказа, который в 2020 году составил 5,1 млрд рублей (в том числе ОАО «Концерна КЭМЗ» – 2,9 млрд руб. и завод «Дагдизель» – 1,2 млрд руб.), что позволило увеличить объем выпуска оборонной продукции за 2020 год более чем на 30%», - заявил министр.

Говоря о ситуации в сельском хозяйстве, Руслан Алиев рассказал, что объем производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году составил 141,5 млрд руб. с темпом роста 101,4% к 2019 году:

«Объём продукции сельского хозяйства на душу населения за 2020 год составил 45,3 тыс. руб. и сложился выше, чем в целом по РФ (41,7 тыс. руб.), но ниже, чем по СКФО (50,7 тыс. руб.) и в рейтинге субъектов РФ республика занимает 36 место.

Наблюдается увеличение производства мяса в живом весе (на 1,3%) и молока (на 2,1%). Кроме того, в 2020 году проведена закладка 1207 га садов, из них 686 га интенсивного типа. Заложено также 376,5 га новых виноградников. Производство риса в минувшем году составило 111,6 тыс. тонн, что на 15% больше чем в 2019 году. Республика сохраняет лидирующие позиции по производству винограда, плодов, овощей, риса и поголовья крупного и мелкого рогатого скота».

Большое внимание, по словам министра экономики Дагестана, в республике уделяется развитию добычи рыбы и её переработке. Объемы добычи каспийской рыбы в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились в 2,2 раза (до 22,3 тыс. тонн). В целях развития прудового рыбоводства в республике введено в оборот 16 тыс. га прудовых площадей, которые зарыблены 17 млн. личинок в эквиваленте. Это позволит увеличить производство продукции аквакультуры на 4500 тонн. В 2020 году выращено 5,5 тонн рыбы, что является новым историческим рекордом, отметил глава Минэкономразвития Дагестана.

Введение ограничительных мер, связанных с распространением вируса COVID-19, оказало влияние и на деятельность аэропорта Махачкалы. Как сообщил Руслан Алиев, за 2020 год количество обслуженных пассажиров составило около 1,4 млн человек, что на 6,7% меньше 2019 года. В 2021 году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию терминала международных воздушных линий, а также нового воздушного пункта пропуска в аэропорту Махачкала. Объем перевалки грузов в Махачкалинском морском торговом порту в 2020 году вырос на 3,9% по сравнению с 2019 годом и составил 4,7 млн тонн грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов – на 2,6% (4,3 млн тонн).

Руслан Алиев также доложил о том, какие социально значимые объекты были введены в республике в прошлом году. По его словам, в рамках Республиканской инвестиционной программы в 2020 году удалось ввести в эксплуатацию 10 объектов (2 объекта общего образования на 904 ученических места, 2 объекта дошкольного образования на 180 мест, 1 объект газификации (8 км), 2 объекта водоснабжения (1,468 км), 1 объект водоотведения на 1300 куб. м/сутки, 1 объект электроснабжения (4,5 км) и 1 административное здание на 1179,6 кв.м).

Кроме того, завершено строительство 32 объектов (9 объектов общего образования на 2341 уч. места, 15 объектов дошкольного образования на 1670 мест, 1 объекта спорта общей площадью 648 кв.м, 2 объектов газификации (10,6 км), 5 объектов водоснабжения (88,45 км / 11 тыс. куб. м. в сутки)).

В республике отремонтировано 389,2 км и построено 132,9 км автомобильных дорог, а также отремонтировано 13 мостов протяжённостью 4731,6 пог. метров и построено 8 мостов протяжённостью 317,4 пог. метра», - доложил министр.

Содокладчиками по данному вопросу выступили министр промышленности и торговли РД Низам Халилов и и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, которые доложили о ситуации в курируемых сферах.