ЗАМАНА - Ликвидацию трехсменного режима обучения в Махачкале обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова

Ликвидацию трехсменного режима обучения в Махачкале обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова

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20 мая, 2021. Четверг 14:37
Ликвидацию трехсменного режима обучения в Махачкале обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова
Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов во вторник, 18 мая, провел совещание по вопросу ликвидации трехсменного режима обучения в городе Махачкала.
Ликвидацию трехсменного режима обучения в Махачкале обсудили под руководством Абдулпатаха Амирханова
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Абдулпатах Амирханов отметил, что данная проблема является общереспубликанской, и ее необходимо решать последовательно с изучением ситуации в каждом муниципальном образовании. Как сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев, по состоянию на начало текущего учебного года в городе функционирует 71 общеобразовательная организация, общее число обучающихся превышает 92 тысячи учеников. Из них в трехсменном режиме работают 9 школ. В целях ликвидации трехсменного режима обучения и формирования условий для получения качественного общего образования в рамках заключенного между Министерством просвещения РФ и Правительством РД соглашения в столице республики запланировано строительство пяти общеобразовательных организаций (в том числе строительство блок-пристроек). Заказчиком является ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», подрядчиком ФГУП «ГВСУ – 4». На сегодняшний день ключевой проблемой является перегруженность школ, расположенных в центральной части города, что связано с нехваткой ученических мест в пригородных поселках и окраинах столицы. Такие проблемы испытывают жители поселков Семендер, Ленинкент, Шамхал, Альбурикент и т.д. По данным Администрации города, на территории ряда районов столицы, испытывающих особую нехватку в новых школах, отсутствуют земельные участки, соответствующие площади и иным требованиям для возведения социальных объектов. В первую очередь это связано с плотной жилой застройкой. Вместе с тем, на этих территориях имеются подходящие земельные участки, находящиеся в федеральной собственности.

По итогам обсуждения принято решение о необходимости подготовки обращения в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) о рассмотрении возможности передачи подходящих для строительства социальных объектов земельных участков из федеральной в республиканскую собственность.

Также Абдулпатах Амирханов поручил усилить контроль за процессом возведения строящихся школ, качеством проведения работ и своевременностью ввода объектов в эксплуатацию.

 

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