На заседании Правительства Дагестана, прошедшем сегодня, 19 мая, под руководством премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова, обсужден вопрос о межведомственном взаимодействии, в том числе в электронной форме, при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Абдулпатах Амирханов отметил значимость повышения качества предоставляемых государственных услуг населению. Он подчеркнул, что от того, насколько быстро и своевременно министерства, ведомства и иные государственные структуры предоставляют госуслуги, зависит отношение граждан к органам власти республики.

С основным докладом на совещании выступил врио министра цифрового развития РД Тамерлан Буганов. Он отметил, что в соответствии с федеральным законодательством органы, предоставляющие государственные услуги и муниципальные услуги, обязаны обеспечить возможность их получения заявителем в электронной форме.

«По представленной информации органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за 2020 год зарегистрировано 5 млн. 295 тысяч обращений, в том числе в электронном виде 933 тысячи. Всего оказано более 5 млн услуг, в том числе в электронном виде – 915 тысяч 396.

Подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, не имеющих собственных информационных систем, осуществлялось с помощью системы электронного документооборота «Дело», на базе которой Министерство цифрового развития РД реализовало возможность предоставления 16 услуг в электронной форме, с возможностью направления межведомственных запросов в электронной форме.

На сегодняшний день на Едином портале государственных и муниципальных услуг оказываются в электронной форме 32 региональные услуги, из которых 16 государственных и 12 муниципальных услуг. На текущий момент на ЕПГУ зарегистрировано 2 млн 823 тыс. пользователей. За период с 1 января по 29 апреля 2021 года в филиалы ГАУ РД «МФЦ в РД» за восстановлением доступа к учетной записи на ЕПГУ обратилось 78 тыс. 574 граждан, за 2020 год таких обращений было 396 тыс. 419», - рассказал врио министра.

Тамерлан Буганов также сообщил, что в рамках госпрограммы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры» Минцифры РД предусмотрены средства в размере 10 млн руб. на разработку и внедрение Регионального портала государственных и муниципальных услуг (РПГУ) с массовым переводом услуг в электронный вид.

«РПГУ станет дополнением ЕПГУ для размещения наиболее значимых и динамично меняющихся услуг на местном уровне. РПГУ полностью соответствует требованиям, предъявляемым к информационной системе для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», - сказал Буганов.

По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов поручил активизировать работу с муниципальными образованиями в части проведения работ под цифровизации муниципальных услуг.

Также премьер-министр обратил внимание на необходимость решения проблемы с электронной записью на прием к врачу в поликлиниках и поручил Минцифры совместно с Министерством здравоохранения держать вопрос на постоянном контроле.