Сегодня, 19 мая, Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов провел заседание регионального кабинета министров.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос о состоянии и перспективах развития птицеводства в Республике Дагестан.

С докладом выступил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, который отметил, что сегодня наблюдается рост спроса на продукцию птицеводства, и эта отрасль требует дополнительной поддержки и развития.

По данным докладчика, на территории республики в настоящее время функционируют 7 птицеводческих хозяйств и 61 КФХ, занимающихся разведением птицы мясного и яичного направления продуктивности.

«По состоянию на 1 января текущего года, по данным Росстата, в республике содержится 4,3 млн голов птицы, в том числе 1,1 млн голов в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП, и 3,2 млн в частном секторе. В прошлом году в Дагестане было произведено 58 тысяч тонн птичьего мяса, что является для региона рекордом», - сообщил Шарипов.

Одним из факторов, сдерживающих развитие подотрасли, как отметил Шарипов, является низкий уровень его технической оснащенности. Кроме того, из-за отсутствия господдержки и постоянного роста цены на фуражное зерно, в республике наблюдается слабый приток инвестиций в подотрасль птицеводства.

Шарип Шарипов в своём выступлении также коснулся темы повышения цен на мясо птицы и яйца, назвав следующие причины: заметное удорожание зерна (около 75% от себестоимости продукции составляют затраты на корм.), изменение курса доллара (многие компоненты в птицеводстве закупаются в России из-за рубежа), грипп птицы (он был зафиксирован в некоторых регионах России и ряде европейских стран, из-за чего объем закупки инкубационного яйца снизился на 30%).

Выступивший содокладчиком первый заместитель председателя Комитета по ветеринарии Сергей Попандопуло подчеркнул, что для развития птицеводческого комплекса нужно прежде всего следить за эпизоотическим благополучием. Особенную опасность для хозяйств представляет птичий грипп, который передается от диких птиц. В текущем году было зафиксировано два случая заболевания гриппом птиц у диких особей, но это не привело к заражению кур в хозяйствах.

На заседание республиканского Правительства также были приглашены представители крупных хозяйств по производству мяса птицы. В числе ключевых проблем производителями была названа недоступность льготного кредитования отрасли. Представители отрасли попросили рассмотреть возможность государственной поддержки птицеводческим хозяйствам.

Также представители аграрного бизнеса поблагодарили за внимание к проблемам отрасли на уровне Правительства РД, отметив, что это первое за долгое время обсуждение вопросов развития птицеводства на таком высоком уровне.

Абдулпатах Амирханов поддержал предложения о необходимости внедрения механизмов льготного кредитования и иных форм господдержки. Председатель Правительства РД поручил курирующему отрасль вице-премьеру совместно с Минсельхозпродом РД и представителями бизнеса проработать данный вопрос.