ЗАМАНА - Минобрнауки Дагестан усилит контроль за реализацией нацпроекта «Образование»

Минобрнауки Дагестан усилит контроль за реализацией нацпроекта «Образование»

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19 мая, 2021. Среда 15:58
Минобрнауки Дагестан усилит контроль за реализацией нацпроекта «Образование»

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» в Республике Дагестан Министерством образования и науки РД запланирована реализация региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» с общим объемом финансирования 832,5 млн руб.

Минобрнауки Дагестан усилит контроль за реализацией нацпроекта «Образование»
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В соответствии с «дорожными картами», согласованными с Министерством просвещения Российской Федерации в начале 2021 г., конкурсные процедуры на заключение государственных контрактов должны были быть объявлены в срок до 1 апреля 2021 года.

Яхья Бучаев, назначенный врио министра образования и науки РД 28 марта 2021 года, данную ситуацию взял под личный контроль. 11 мая заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева провела рабочее совещание в Правительстве РД по вопросу реализации в регионе национального проекта «Образование». Одним из главных вопросов было проведение конкурсных процедур для реализации нацпроекта. По результатам совещания был разработан и принят план мероприятий, предусматривающий объявление конкурсных процедур в срок до 10 июня 2021 года, реализацию мероприятий - до 1 сентября 2021 года.

В настоящее время Министерством образования и науки РД принимаются дисциплинарные меры наказания к должностным лицам, допустившим несвоевременное объявление конкурсных процедур, а также в ускоренном режиме решают вышеуказанные проблемы.

 

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