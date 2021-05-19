Городские власти встретились с представителями поселков Альбурикент, Кяхулай и Тарки

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы г. Махачкалы Мавлидин Маликов, заместитель мэра Хаким Ашиков, министр по нацполитике и делам религий Энрик Муслимов.

Основным вопросом встреч стало рассмотрение возможности строительства объектов социальной инфраструктуры на территории этих поселков.

Напомним, что ещё в прошлом месяце мэр Махачкалы Салман Дадаев встретился с общественностью и руководством поселков: https://www.mkala.ru/info/news/2021/04/02/news_26263.html .

Также на место выезжали заместители мэра: https://www.mkala.ru/info/news/2021/05/12/news_26471.html.

В ходе встречи были обсуждены вопросы строительства и ремонта объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В частности, возможность возведения на территории школы №22 ещё одного социального объекта – детского сада или дополнительного корпуса школы.

Также были осмотрены несколько участков, на которых можно разместить социальные объекты: территория бывшего завода; дом, переданный депутатам Народного Собрания РД, сейчас здание не эксплуатируется; территория бывшего пионерского лагеря «Якорек»

По каждому из вопросов представителями мэрии были даны ответы и подведены промежуточные итоги.

Заместитель мэра Хаким Ашиков отметил, что на данном этапе прорабатывается возможность возведения на территории школы №22 ещё одного социального объекта – детского сада или дополнительного корпуса школы, изучаются документы и нормативно-правовые акты.

Что касается территории бывшего завода сельхозтехники, которая с 2007-го года находится в частной собственности, с владельцами проведены встречи и изучена потенциальная возможность размещения здесь соцобъекта.

Но, как подчеркнул Мавлидин Маликов, передача земельного участка может быть осуществлена только в рамках правового поля.

Территория бывшего пионерлагеря «Якорек» находится в республиканской собственности. Администрацией города направлено обращение в Правительство РД с просьбой передать ее на баланс муниципалитета или рассмотреть возможность размещения здесь спортивно-оздоровительного комплекса, о чем просили жители поселка.

Совместно с Правительством РД прорабатывается процесс передачи в собственность муниципалитета дома, переданного депутатам Народного Собрания РД, для дальнейшего размещения здесь социального объекта для нужд поселка.

Также в ходе встречи были озвучены предложения рассмотреть возможность размещения объектов дошкольного образования на землях, находящихся на балансе муниципалитета. Эти предложения будут детально изучены.