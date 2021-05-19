Во вторник, 18 мая, под руководством заместителя Председателя Правительства РД Манвела Мажонца состоялось первое заседание Рабочей группы по повышению платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы на территории Республики Дагестан.

В начале заседания был представлен новый руководитель рабочей подгруппы, им стал руководитель Госжилинспекции- главный государственный жилищный инспектор РД Сергей Касьянов.

В ходе обсуждения были предложены различные варианты концепции внедрения единого платежного документа (ЕПД) и повышения платежной дисциплины на территории республики.

Эксперт по единому платежному документу Марина Шилина выступила с инициативой о создании Регионального расчетно-кассового центра.

Готовность осуществлять операции на своих платформах выразили представители банков, в том числе ПАО «Сбербанк» в лице руководителя Дагестанского филиала Евгения Морозова и Банк «Россия» в лице руководителя Департамента развития прикладных технологий банка Ивана Лапушкина.

Руководитель Госжилинспекции РД Сергей Касьянов напомнил о возможности контроля и оплаты услуг ЖКХ через личный кабинет портала Госуслуг. По его словам, следить за выставленными счетами и своевременно их оплачивать поможет отдельный сервис dom.gosuslugi.ru: «Для доступа достаточно иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. При оплате счетов через портал подтверждение платежа приходит мгновенно, а вся информация о выставленных и оплаченных счетах хранится в личном кабинете пользователя».

Подводя итоги обсуждения, Манвел Мажонц поддержал предложенные концепции по внедрению единого платежного документа на территории республики и поручил продолжить их проработку. Также он поручил усилить работу по завершению внедрения ЕПД на территориях городов Дербента и Каспийска.

Сформированная концептуальная модель внедрения ЕПД на территории всего региона будет представлена руководству республики.