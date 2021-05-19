ЗАМАНА - В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа

В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа

Автор
19 мая, 2021. Среда 14:59
В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа
Во вторник, 18 мая, под руководством заместителя Председателя Правительства РД Манвела Мажонца состоялось первое заседание Рабочей группы по повышению платежной дисциплины за потребленные энергоресурсы на территории Республики Дагестан.
В Дагестане проводится работа по внедрению единого платежного документа
Информация

В начале заседания был представлен новый руководитель рабочей подгруппы, им стал руководитель Госжилинспекции- главный государственный жилищный инспектор РД Сергей Касьянов.

В ходе обсуждения были предложены различные варианты концепции внедрения единого платежного документа (ЕПД) и повышения платежной дисциплины на территории республики.

Эксперт по единому платежному документу Марина Шилина выступила с инициативой о создании Регионального расчетно-кассового центра.
Готовность осуществлять операции на своих платформах выразили представители банков, в том числе ПАО «Сбербанк» в лице руководителя Дагестанского филиала Евгения Морозова и Банк «Россия» в лице руководителя Департамента развития прикладных технологий банка Ивана Лапушкина.

Руководитель Госжилинспекции РД Сергей Касьянов напомнил о возможности контроля и оплаты услуг ЖКХ через личный кабинет портала Госуслуг. По его словам, следить за выставленными счетами и своевременно их оплачивать поможет отдельный сервис dom.gosuslugi.ru: «Для доступа достаточно иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. При оплате счетов через портал подтверждение платежа приходит мгновенно, а вся информация о выставленных и оплаченных счетах хранится в личном кабинете пользователя».

Подводя итоги обсуждения, Манвел Мажонц поддержал предложенные концепции по внедрению единого платежного документа на территории республики и поручил продолжить их проработку. Также он поручил усилить работу по завершению внедрения ЕПД на территориях городов Дербента и Каспийска.

Сформированная концептуальная модель внедрения ЕПД на территории всего региона будет представлена руководству республики.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top