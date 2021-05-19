В Дагестане появится межведомственная рабочая группа по контролю за антитеррористической защищенностью образовательных учреждений

Предваряя обсуждение, руководитель республики напомнил о трагических событиях в Казани: «К сожалению, в последние годы подобные события становятся не редкостью в нашей стране. В 2018 году в Керчи, в марте этого года длительная стрельба в Подмосковье, теперь трагедия с гибелью детей в Казани. Все это заставляет нас принимать меры не только по обеспечению антитеррористической защищенности, но и по защите от подобных происшествий».

Сергей Меликов отметил, что на заседании рассматриваются не только вопросы антитеррористической защищенности, но и в целом защищенности объектов от подобных посягательств, преступных деяний, от которых не застрахован никто в мире. Глава региона добавил, что участие в мероприятии принимают и руководители муниципалитетов, так как в этих вопросах инициатива может исходить и снизу верх по вертикали власти.

«В целом в стране сохраняются угрозы, связанные с вооруженным нападением на образовательные организации со стороны приверженцев различных радикальных течений, сект, отдельных граждан, являющихся приверженцами насильственных действий, массовых убийств, подверженных суицидальным настроениям на почве сформировавшихся психологических проблем и трудностей. Это касается не только образовательных, но и лечебных учреждений, мест массового пребывания. Давайте зададим себе вопрос «Насколько сегодня мы с вами защищены?». Несмотря на достигнутые определенные положительные результаты в сфере противодействия терроризму на территории республики, все остальные угрозы продолжают сохраняться в той же степени, как и в других субъектах России», – заявил Меликов.

По информации правоохранительных органов, в республике имеются факторы, которые могут способствовать возникновению аналогичных ситуаций.

«Складывающаяся обстановка требует выработки дополнительных мер по устранению обстоятельств, способствующих формированию террористических угроз, угроз применения оружия, насильственных действий, диктует необходимость постоянного совершенствования форм и методов деятельности, работы над ошибками. На достижение данной цели должна быть ориентирована профилактическая работа среди школьников, молодежи, координация которой является важнейшим направлением нашей деятельности. Уровень реализуемых предупредительно-профилактических мер должен соответствовать имеющейся угрозе», – отметил руководитель субъекта.

Первым стал вопрос о мерах, направленных на выявление факторов, способствующих формированию у молодежи склонности к насилию, массовым убийствам и суицидальному поведению, принимаемых органами исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сферах образования, молодежной политики, культуры и спорта.

Переходя к его обсуждению, глава региона призвал предлагать говорить не только о необходимости строительства футбольных полей и развлекательных учреждений, а думать об индивидуальном подходе.

Выразив слова скорби в связи с событиями в Татарстане, Сергей Меликов отметил, что надо принимать меры для того, чтобы в Дагестане подобный сценарий не повторился. В этом плане, добавил глава региона, руководители не работают достаточно эффективно. В продолжение темы Меликов выразил мнение, что просто усиление охраны не может застраховать от человеческого фактора. В этой связи руководитель республики отметил необходимость контроля за владельцами оружия. Сегодня человек может на законных основаниях купить оружие, а со временем у него могут появиться проблемы со здоровьем, в результате чего он навредит окружающим. От такой ситуации нужно страховать себя, уверен Врио Главы РД.

В рамках совещания по первому вопросу выступил врио министра внутренних дел по Республике Дагестан Дмитрий Гутыря. По его словам, МВД по РД постоянно занимается выявлением факторов, способствующих формированию у молодежи антиобщественных установок, в том числе склонности к насилию, а также суицидальному поведению.

«Издано 3 распорядительных документа, предписывающих реализацию мероприятий, направленных на предотвращение насилия в образовательных учреждениях, повышение безопасности в общеобразовательных и дошкольных заведениях, профилактику семейного неблагополучия, предупреждение и профилактику прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время суток без сопровождения взрослых, предупреждение суицидов несовершеннолетних. Проведен ряд целевых профилактических мероприятий и оперативно-профилактическая работа», – сообщил докладчик.

Было озвучено, что проводятся мероприятия по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи, ее вовлечению в общественно-ориентированные акции. Во взаимодействии с Минмолодежи, общественной организацией «Дагестан против», волонтерскими движениями МВД неоднократно проведены акции патриотической направленности по пропаганде среди учащейся и спортивной молодежи героических поступков сотрудников ОВД. Подготовлен ряд материалов с последующим освещением в теле- и радиопрограммах по теме патриотического воспитания.

Докладчик сообщил, что инспекторами по делам несовершеннолетних регулярно в образовательных учреждениях проводятся встречи и выступления на которых разъясняется необходимость незамедлительно обращения в правоохранительные органы, медицинские организации при установлении факта влияния на подростков посторонних лиц с целью развития агрессии и побуждения к насильственным действиям в адрес окружающих.

В текущем году проведено более 780 профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, формирование у них негативного отношения к криминальной субкультуре, а также нравственно-патриотическое воспитание. На постоянной основе проводится мониторинг сети Интернет, в том числе закрытых сообществ в соцсетях, в целях выявления контента, пропагандирующего деструктивное поведение.

«В Дагестане, к сожалению, существует проблема детского суицида. Основной ее причиной является отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания, жестокое обращение взрослых и сверстников. Моральное и физическое насилие, унижение человеческого достоинства сопутствуют жизни многих несовершеннолетних как в семье, так и в системах образования. В этой связи необходимо отметить, что органы системы профилактики, в первую очередь муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних, не всегда ориентированы на интересы конкретного подростка, допускают формализм, волокиту, не выясняют причины и условия, побудившие подростка совершить роковой шаг», – констатировал Гутыря.

В 2020 году было совершено 9 самоубийств несовершеннолетними до 18 лет, в том числе 7 девушек. В текущем году уже зарегистрирован 1 факт самоубийства.

Кроме того, имело место 14 в 2020 году и 11 в текущем году случаев медикаментозного отравления молодых людей, которые, попав в различные кризисные ситуации, употребляли значительные дозы медикаментов, но благодаря своевременному медицинскому вмешательству, были спасены.

Ведомством создана оперативная группа из числа сотрудников оперативных подразделений для работы в этом направлении. Также для противодействия деятельности групп, оказывающих психологическое воздействие на молодежь (АУЕ, «Колумбайн», «Синий кит») публикуются информационно-пропагандистские материалы. В республике есть и единичные факты вовлечения в неформальное движение «АУЕ», участники которого придерживаются воровских понятий, признают авторитетов преступного мира, навязывают свое мнение сверстникам, проецируя на взаимоотношения с окружающими тюремное поведение. Данное движение запрещено в России.

Завершая, врио министра ВД добавил, что работа по выявлению факторов, способствующих формированию у молодежи асоциального и суицидального поведения, продолжается.

Заслушав информацию, Сергей Меликов отметил, что если у человека возник противоправный умысел сделать что-то в больнице, садике, школе, но он увидит, что на выставлены определенные рубежи охраны в виде ограждения, видеокамеры, закрытой двери, турникета, то это создаст дополнительные трудности.

«А если еще будет грамотно расположен вахтер, тревожная кнопка, будут соблюдаться какие-то дополнительные меры безопасности в виде электромеханического замка или системы пропуска, то может полностью предотвратить происшествие не получится, но нивелировать, уменьшить последствия можно», – сказал Врио Главы РД.

Далее выступил руководитель подразделения Управления Федеральной службы безопасности РФ по РД Магомед Шапиев, который в качестве одной из главных причин распространения агрессивных молодежных течений типа «Колумбайна» назвал дефицит внимания, который компенсируется за счет социальных сетей. По мнению докладчика, негативное влияние идет и от распространения в интернете видео и фото расстрелов в школах, для чего в том числе используются такие обезличенные каналы связи, как мессенджеры: «По имеющимся данным, ежедневно в социальных сетях регистрируется около 5 групп, объединенных обсуждаемой тематикой. С 2019 года и по настоящее время в РФ выявлено более 1,5 тысяч интернет-пользователей, являющихся участниками сообществ, пропагандирующих «колумбайновскую» идеологию, из которых предположительно 37 человек жители Дагестана».

Кроме того, Магомед Шапиев констатировал, что существующая практика блокирования «колумбайновских» страниц в российском сегменте интернета занимает до месяца, а лица, чьи страницы подлежат блокировке, успевают создать новые с аналогичным содержанием.

Врио министра образования и науки РД Яхъя Бучаев рассказал, что для педагогов проводятся курсы повышения квалификации по образовательным программам: «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения, суицида и скулшутинга обучающихся», «Ресоциализация подростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников экстремистской, террористической идеологии» и ряд других.

«В рамках данных программ в 2020 году обучение прошли свыше 1500 педагогов, в текущем году эта работа продолжается. Кроме того, на базе вузов и ссузов создано 39 кибердружин, которые за год выпустили свыше 150 видеороликов и статей, направленных на профилактику асоциальных проявлений среди учащихся, а также выявлено свыше 35 сайтов и страниц в социальных сетях, призывавших к действиям деструктивного характера. Они активно принимали участие в период широкого распространения в социальных сетях «Синего кита», а также вели активную разъяснительную работу среди учащихся о вреде некоторого контента, активно продвигаемого в сети Tik-Tok и других соцсетях», – сказал, в частности, врио министра.

В продолжение мероприятия также выступил министр по делам молодежи РД Камил Саидов. «Вчера прошло совещание с АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», который создан по поручению Президента Российской Федерации. ЦИСМ сегодня пилотно работает в 13 субъектах страны с целью выявления девиантного поведения среди подростков. По словам министра, сейчас ведется работа по исполнению условий вхождения Дагестана в число пилотных субъектов.

Министр культуры РД Зарема Бутаева в свою очередь сказала, что, по мнению экспертов, наиболее подвержена влиянию молодежь в возрасте от 14 до 22 лет: «В соответствии с этой возрастной шкалой в сфере культуры 4 образовательных учреждения среднего звена. В каждом учебном заведении есть заместители по воспитательной работе, педагоги-психологи, а в махачкалинском музыкальном училище еще и социальный психолог». Помимо прочего, она рассказала о попытке внедрения такого дополнительного инструмента воздействия, как студенческий профсоюз.

В рамках обсуждения вопроса слово предоставили и министру по физической культуре и спорту РД Сажиду Сажидову, который отметил, что с участием молодежи проходят беседы, круглые столы, просмотр тематических видеороликов, мастер-классы именитых спортсменов, тренеров, ветеранов спорта. Подобная работа, по словам Сажида Сажидова, проходит во взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями, Муфтиятом республики, МВД Дагестана, Миннацом РД, Минмолодежью РД и другими.

Следующим в рамках совещания стал вопрос об эффективности антитеррористических мероприятий в образовательных организациях республики, реализуемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Дагестана.

В своем выступлении начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РД Магомед Баачилов перечислил основные недостатки в антитеррористической защищенности образовательных организаций в республике. Основным он назвал нарушение требований главы 5 Постановления № 1006: органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении образовательных организаций, являющимися правообладателями объектов (территорий) не осуществляется контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности, предусмотренных вышеуказанным Постановлением.

«В период с 2019 года по сегодняшний день сотрудники Управления Росгвардии по РД в указанных проверках в составе комиссии участие не принимали», – подчеркнул Баачилов. Также он отметил отсутствие инженерно-технических средств, нарушения пропускного режима, попытки ввоза и проноса запрещенных предметов, отсутствие периметрального ограждения, наружного освещения объектов, систем видеонаблюдения по периметру учебных заведений.

«В целях оперативного решения проблемных вопросов в области охраны и антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы Дагестана предлагаю создать межведомственную рабочую группу по контролю за выполнением требований к антитеррористической защищенности территорий образовательных учреждений», – добавил начальник Управления.

Идею Баачилова создать рабочую группу поддержал Сергей Меликов. Глава региона поручил включить в состав группы представителей МВД, Росгвардии, депутатского корпуса, Минобрнауки РД, Минкультуры РД. В обязательном порядке, по его словам, в эту группу должны войти представители Минмолодежи РД и Минспорта РД, не менее важно, чтобы в состав комиссии вошел министр по национальной политике.

«По линии Администрации Главы и Правительства рабочую группу возглавит Рамазан Джафаров. Задача данной группы одна – отработать меры по обеспечению безопасности в местах массового скопления людей», – подытожил Меликов. Руководитель субъекта отметил, что требования антитеррористической защищенности должны быть соблюдены и при организации детского отдыха. Соответствующее Постановление Правительства РФ вышло 14 мая.

Комментируя тему в целом, Сергей Меликов обратил внимание, что методы воспитания более широкие, чем представляется, чиновникам надо и своим примером показывать проявление лучших качеств, проявляя внимание к слабозащищенным социальным группам граждан.

«Почему у нас до сих пор не получают достаточную поддержку многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, почему ветераны войны до мая этого года получали две тысячи в месяц? Я сейчас дал поручение, чтобы с июня этого года им выплачивалось по 20 тысяч рублей, это инициатива Председателя Правительства РД, которую я поддержал. Это тоже определенное воспитание на примере», – заявил Врио Главы РД.

Сергей Меликов также сообщил, что будет начато строительство детско-юношеского центра «Авангард» в Каспийске. Для этого определен федеральный земельный участок, который находится в бессрочном пользовании Министерства образования и науки РД.

«Мы с выездом на место посмотрим этот участок. Со следующего года на этой территории будем строить детско-юношеский центр «Авангард» по решению Минобороны России. Такие центры должны быть созданы. У нас они есть, но на базе других учреждений – колледжей, других организаций», – сказал глава региона и поручил Минэкономразвития РД зарезервировать средства для начала проектирования. В этом отношении помощь окажет Минобороны РФ и другие регионы, которые имеют опыт в этой части.

Также будет возведен Центр дополнительного образования, который будет расположен рядом с Центром повышения квалификации педагогических кадров в Махачкале. «Не в каких-то приспособленных помещениях, освобожденных классах и аудиториях дети должны собирать роботов и получать другое дополнительное образование, а в современном, хорошем Центре, через который можно будет пропускать педагогов и потом транслировать эти знания», – подчеркнул Сергей Меликов.

О планировании, ходе и результатах деятельности органов госвласти Дагестана по исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы и госпрограммы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» доложил министр информации и печати региона Умаросман Гаджиев. «Министерством за истекший период подготовлено и размещено более 300 информационных материалов в СМИ и социальных сетях. На РГВК «Дагестан» проведено 5 телевизионных программ, посвященных противодействию идеологии терроризма», – сказал Гаджиев. Также он сказал, что в рамках рекомендаций АТК министерством готовится документальный фильм о детях, возвращенных из Сирии. «Для эффективности информационной работы разработан новый механизм подготовки материалов антитеррористического содержания. С учетом того, что у нас не так много тех, кто раскаялся в своих действиях и готов сотрудничать со СМИ, нами была собрана специальная группа журналистов, задача которой – общение с бывшими заключенными, которые осознали свою неправоту и готовы сотрудничать. После пресс-показа с учетом рекомендаций специалистов создается информационный материал, который по итогу переводится на все языки Дагестана и распространяется в республике», – резюмировал докладчик.

В заключение Сергей Меликов предложил министерству информации и печати организовать до 10 июня брифинг с участием республиканских МВД, Росгвардии, МЧС, где будет обсужден комплексный план противодействия экстремизму и терроризму, а также меры, определенные на сегодняшнем совещании.