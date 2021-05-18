Сергей Меликов провел заседание Оперштаба по ситуации с коронавирусом

Прежде всего, глава региона сообщил, что вопросы, связанные с коронавирусом, по-прежнему остаются в зоне пристального внимания руководства страны. «Ровно год назад Дагестан вышел на пик заболеваемости по коронавирусу, что, к сожалению, привело в том числе к трагическим последствиям во многих семьях наших земляков. В этом году майские праздники прошли достаточно спокойно. Прошедшие после праздников дни говорят о том, что мы правильно сделали расстановку сил и в период подготовительных мероприятий и во время самих празднований. За это отдельная благодарность нашим коллегам, представителям Муфтията, которые на протяжении всего времени достаточно обоснованно принимали решения, в том числе о привлечении людей к масштабным акциям», – сказал руководитель республики. Вместе с тем было отмечено, что были и определенные нарушения. Продолжая, руководитель субъекта напомнил, что 12 мая в стране отметили Международный день медицинской сестры: «В нашей республике на этих должностях трудится 18,5 тыс. работников. Поэтому хочу поздравить их с праздником и поблагодарить за преданность делу и сотни спасенных жизней». Сергей Меликов выразил мнение, что текущий год должен стать переломным в борьбе с инфекцией. «Благодаря вакцинации мы можем добиться этой победы. Но, к сожалению, вакцинация на сегодняшний день не является стремительной и показатели среди других регионов СКФО и на фоне регионов страны весьма скромны. Здесь мы тоже должны понимать ответственность перед руководством нашей страны, и главное – перед людьми, потому что мы должны обеспечивать вакцинацию населения. Сегодня это единственный способ приостановить масштабную передачу инфекции от одних к другим», – сказал Врио Главы РД. По состоянию на 17 мая в республику поставлено более 101 тыс. доз вакцины, привилось всего более 78 тыс. человек, в запасе осталось почти 23 тыс. доз. В этой связи Меликов напомнил о том, что решениями Штаба Минздраву неоднократно поручалось эффективно распределять прививочный материал, исходя из очередности на вакцинацию. В то же время уже который раз наблюдается отсутствие вакцины в одних районах и наличие «долгих запасов» – в других. Сергей Меликов поручил этот вопрос проанализировать. Продолжая, глава региона сообщил, что среднесуточное число лабораторно подтвержденных случаев заражения инфекцией сохранилось на уровне 42 человек в день. Сегодняшнюю ситуацию с COVID-19 глава региона назвал достаточно благополучной. Прироста нет, но кампания тестирования должна продолжаться, так как после прошедших праздников обстановка может ухудшиться. Люди с учетом нерабочих дней и празднования Ураза-Байрам выезжали в свои родовые села. «Я уже ориентировал неоднократно Минздрав и другие структуры на то, чтобы организовать доступность вакцинации в любой точке: в городе и на селе, в горах и на равнине, в местах общего пользования. Неоднократно обращал внимание на приоритетную вакцинацию граждан старше 60 лет. На сегодняшний день из общего числа вакцинированных только 20% составляют пожилые люди, а по стране 47%. Мы что, имеем меньшее желание сберечь стариков, чем другие регионы? Из 43,5 тыс. медицинских работников вакцинировано не многим более 13 тыс., из 11 тыс. работников социальных служб вакцинировано 2,5 тыс., из 107 тыс. работников сферы образования – лишь 15 тыс. человек», – привел данные руководитель субъекта. Также напомнил глава региона о том, что в летний период многие люди будут выезжать на отдых за пределы республики. В этой связи он призвал заострить внимание на этом вопросе. Затем о реализации протокольных решений предыдущего заседания Оперативного штаба доложил заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. На сегодняшний день из 43,4 тыс. медработников в республике вакцинировано 13,6 тыс. человек, а также около 2,6 тыс. соцработников из 11,1 тыс. Помимо этого, Карибов рассказал о вакцинации в органах исполнительной власти Республики Дагестан. «Информационная кампания, по сведениям органов исполнительной власти, активизирована. По состоянию на 17 мая вакцинировано 497 сотрудников аппаратов министерств и ведомств республики или 22,4% от фактического числа их работников. Всего же в аппаратах органов исполнительной власти трудовую деятельность осуществляют 2 222 сотрудников», – рассказал докладчик. Он также добавил, что за активную и плодотворную работу по противодействию распространению нового коронавируса и вакцинации населения Благодарность Главы Республики Дагестан объявлена главам Ботлихского, Карабудахкентского, Кайтагского и Хунзахского районов. Кроме того, Анатолий Карибов сообщил о работе в сфере образования. Так, в вузах и колледжах республики усилен масочный режим, ими закуплено более 200 тыс. масок, при входе в учебные здания и общежития проводится дистанционная термометрия, размещены емкости для сбора использованных масок, в помещениях работают установки по обеззараживанию воздуха. По информации, полученной от вузов республики, по состоянию на 17 мая вакцинировано 266 преподавателей и 87 студентов. Всего в системе образования республики – 107,5 тыс. работников и лишь 15,1 тысяч человек из них вакцинировано. В свою очередь министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что в республике в настоящее время размещено 1085 коек для больных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, 34% коек остаются свободными на случай осложнения ситуации. По среднестатистическим результатам, в регионе количество госпитализированных на два человека меньше, чем выписанных. Также она рассказала о распределении вакцины по муниципалитетам. Беляева уточнила, что в нескольких районах использование препарата ниже 50%.

В течение пяти дней ожидается поставка 2430 доз вакцины «ЭпиВакКорона», 1560 доз «КовиВак» и 84 тысяч доз «Спутник V». В период праздничных дней, по словам Беляевой, не переставали работать медики и прививочные пункты. Министр здравоохранения отметила возросшую активность среди населения в части вакцинации. Отдельно она поблагодарила религиозных проповедников, которые в своих обращениях к прихожанам рассказывают о возможности пройти вакцинацию. В рамках заседания Оперативного штаба традиционно был заслушан доклад главного санитарного врача республики Николая Павлова, который озвучил подробную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сказал глава Роспотребнадзора по РД, в республике на 12 территориях наблюдаются факты роста заболеваемости. В их числе города Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, а также Ботлихский, Сергокалинский, Казбековский, Хунзахский и ряд других районов. Вместе с тем в 17 муниципальных образованиях не зафиксировано заболеваний. Говоря о характере и местах заражения, Павлов сообщил, что статистика практически не меняется. Основными местами новых заражений все также остаются соболезнования, контакты на месте работы, посещение мечетей, рынков и мест массового скопления людей. «Всего в республике с начала пандемии проведено 2 млн 784 исследования. При этом, по итогам прошедшего видеоселектора с главой Роспотребнадзора России Анной Поповой, поставлена задача регионам обеспечить 80-процентный показатель вакцинации граждан, подлежащих прививочной кампании. В Дагестане эта цифра составляет 780 тысяч 406 человек. Тем самым, нам до 1 сентября нужно привить 549 тысяч человек или по 5400 человек в сутки. Цифра достаточно высокая и совместно с Минздравом Дагестана мы сейчас проводим работу по организации всех мероприятий и исполнению данного поручения», – сказал Павлов. Возвращаясь к вопросу усиления мер, глава Управления Роспотребнадзора по РД отметил, что крайне важно в период летнего сезона усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей. Этот тезис подтвердил и Врио Главы Дагестана, который поручил протокольно прописать данное поручение. Причем, как сказал глава республики, это касается не только рынков и гастрономов, но и общественного транспорта и так далее. «У нас показатели не хуже, чем в других регионах. Но если мы фиксируем в среднем за сутки от 40 до 45 новых заболеваний, нас это не должно успокаивать», – сказал Врио Главы Дагестана. Что касается вакцинации, которая является главным инструментом для борьбы с пандемией, поручено протокольно закрепить ответственность глав органов исполнительной власти и муниципальных образований за ее низкие темпы в возглавляемых ими учреждениях, а к следующему заседанию Оперштаба все ведомства и министерства по темпам вакцинации будут поделены на зоны. «Аргументов для проведения вакцинации достаточно. Сегодня в республику поставляются все виды существующих вакцин, и мы будем заслушивать информацию каждого», – подчеркнул Сергей Меликов. В рамках заседания Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции состоялось обсуждение темы возобновления работы банкетных залов. С обращением возобновить работу этих учреждений выступила президент Ассоциации свадебной индустрии Дагестана Ханум Аджиева. Свою просьбу она аргументировала тем, что предприниматели этого сферы терпят убытки, а рабочий персонал – недополучает доходов для нужд семей. «Мы готовы соблюдать все условия Роспотребнадзора и работать в строгом их соответствии», – сказала Аджиева. Врио Главы РД Сергей Меликов, отвечая на данный вопрос, заявил, что ранее решение возобновить работу банкетных залов принималось дважды: «Люди просили разрешить им работать, а по полученной информации за день до этого они уже играли свадьбы в банкетных залах с полным нарушением всех санитарно-эпидемиологических требований. Но если человек проводит торжество на 400-500 человек, что ему мешает поставить санитайзер на входе или пачку медицинских масок?», – сказал Сергей Меликов. В этой связи, обращаясь к бизнес-омбудсмену республики Мураду Далгатову, Сергей Меликов в очередной раз напомнил, что помимо прав у предпринимателей должны быть определенные обязанности и ответственность перед обществом. «Мы создаем все условия для предпринимателей, а после они играют свадьбы с нарушением всех норм. Нужно нести ответственность, в первую очередь перед людьми, для которых вы организовываете массовое мероприятие. Поэтому поручаю бизнес-омбудсмену провести встречу с представителями Ассоциации свадебной индустрии. разрешить работать можно, но в этом направлении предпринимателям нужно быть честными! Еще раз призываю, соберитесь все вместе, определите правила, и я готов поддержать честный бизнес. Во-вторых, важно выработать распоряжение главы, в котором будут отражены предложения и представления Роспотребнадзора о том, что должны делать в плане индивидуальной защиты в местах массового пребывания, в том числе в кинотеатрах, театрах, ресторанах, банкетных залах. И в этой связи обращаюсь к Ассоциации свадебной индустрии, что все пункты этого распоряжения Главы РД должны неукоснительно соблюдаться», – подчеркнул Врио Главы РД, добавив, что при нарушении этих требований будут приняты радикальные меры, вплоть до закрытия заведения. В завершение заседания Врио Главы РД также анонсировал проведение совещания по теме развития туризма, а также поднял вопросы работы с инвесторами. Именно работе с инвесторами и снижению бюрократических проволочек, как сказал руководитель региона, уделяется сегодня особое внимание. «Есть процессы, которые нужно проводить для развития республики. Дагестан крайне привлекателен с точки зрения инвестиций и нужно работать в этом направлении, создавать для них условия и помогать», – сказал Врио Главы республики. Сергей Меликов также отметил, что немаловажным остается вопрос реализации национальных проектов и персональной ответственности каждого руководителя министерства. «Это федеральные средства и каждый из курирующих то или иное направление перед отраслевыми Комитетами будет отчитываться», – подчеркнул Сергей Меликов, уделив особое внимание вопросам проектирования и строительства социальных объектов. Все эти пункты Врио Главы РД поручил Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову включить в план работы.