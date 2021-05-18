Сергей Меликов: Центр управления регионом в Дагестане должен заработать по-новому

Это российский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Дочерняя структура АНО «Диалог» реализовала поручение Президента России Владимира Путина по созданию Центров управления регионами во всех субъектах страны. Это единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. Кроме того, на основе поступающих в ЦУР данных формируют аналитические материалы, характеризующие ситуацию, и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию региона. Появление ЦУР повышает оперативность реакции региональных властей на существующие проблемы, а также позволяет предотвращать их возникновение в будущем благодаря анализу и системам мониторинга.

Начиная обсуждение со слов о необходимости повышения эффективности работы ЦУР в Дагестане, Сергей Меликов отметил важность этой структуры. При этом глава региона подчеркнул, что формы и методы работы должны учитывать особенности региона, ментальность проживающих на этой территории людей и географическое положение субъекта. Отметив, что предыдущее руководство ЦУР не решило поставленные задачи, Врио Главы РД напомнил о том, что совсем недавно назначен новый руководитель – Султан Абдуралимов. «Он из той плеяды людей, которые уже понимают значение информационного блока в системе управления. Мне понравилась его работа по организации работы городского центра управления в Хасавюрте в свое время», – пояснил Меликов.

Поблагодарив представителей АНО «Диалог» за поддержку этого решения, Сергей Меликов нацелил на дальнейшую продуктивную работу, подчеркнув важность взаимодействия задействованных в ней людей и ведомств.

В свою очередь заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак поблагодарил за то, что руководство республики проявило заинтересованность в том, чтобы наладить системную работу. «Мы рассматриваем ЦУР как партнерский проект. Считаем, что это наша общая ответственность. У нас есть ряд системных проблем, связанных с ЦУРом с момента его открытия в республике, нам нужно совместными усилиями исправить ситуацию. В основе работы ЦУР лежит одно из наших ключевых направлений – работа с обращениями граждан через социальные сети. Это направление мы в России развиваем последние 3-3,5 года, увидев колоссальный запрос граждан на такую работу. На сегодня в республике есть проблема с обратной связью. По итогам суммарного рейтинга Дагестан занимает последнее место среди регионов страны», – заявил он.

Вместе с тем в республике наблюдается высокая активность в социальных сетях. С одной стороны – высокий запрос, с другой – низкая способность его удовлетворить.

Владимир Табак, продолжая, поблагодарил главу региона за личное желание участвовать в этой работе, обратив при этом внимание на важность налаживания взаимодействия между органами власти. Для улучшения ситуации он предложил рассмотреть возможность принятия нормативно-правового акта, который позволит регламентировать работу органов власти в социальных сетях. Касаясь ключевых направлений работы ЦУРа, Табак, помимо налаживания обратной связи, выделил подготовку управленческой аналитики, которая обозначает «болевые точки». По его словам, в Центре нет функционала для принятия решений, организация только помогает в качестве аналитического инструмента. Он также поделился, что в ЦУР внедряются новые технологии. В частности, это предиктивная аналитика, которая включает в себя методы анализа данных для прогнозирования будущего. «Предиктивная аналитика является важным направлениям для работы ЦУР, так как в идеале наша задача предупреждать информационные кризисы, а не работать, когда они уже произошли», – рассказал Табак. Он также добавил, что регионы может догружать в ЦУР задачи, которые считают нужными. Ограничений по количеству направлений нет, добавил Табак.

Еще одним направлением является новый подход к медиапланированию. «Мы зачастую видим, что регионы формируют медиаплан не на основе запросов жителей, а на основе активностей чиновников: их поездок и встреч. Наша стратегия заключается в том, чтобы перестроить совместно с ЦУРами регионов медиапланирование. Жители будут получать ту информацию, в которой они заинтересованы, исходя из социологии», – поделился Табак.

Затем первый заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, говоря о работе делегации в Дагестане, рассказал, что будет проведен аудит среди сотрудников местного ЦУР. В частности, по словам Истомина, будет усилен блок, который отвечает за обратную связь.

Со своей стороны помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Сергей Стариков назвал Дагестан одним из самых информационно насыщенных регионов, где ежедневно меняется информационная повестка, появляются негативные и положительные темы. В связи с этим, считает он, работа регионального ЦУР является серьезной подпоркой для руководства республики.

Завершая встречу, Сергей Меликов подчеркнул, что с июля ЦУР должен заработать как центр сбора, обработки, анализа информации и предоставления для принятия решений руководству республики. Глава региона также рассказал, что представители Центра будут участвовать в еженедельных планерках Администрации Главы и Правительства РД, где будут предоставлять анализ обстановки в регионе. Это повысит авторитет Центра управления регионом и поспособствует тому, чтобы руководители отраслевых структур, муниципальных образований будут прислушиваться и реагировать на предоставленную информацию, отметил Врио Главы РД и добавил, что помимо еженедельных докладов, у ЦУР должна быть и ежедневная аналитика.