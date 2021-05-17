В Гумбетовском районе прошел республиканский конный фестиваль «Всадники Кавказа»

В мероприятии приняли участие представители власти Гумбетовского района, Муфтията Дагестана, делегации районов и городов республики, работники республиканских и муниципальных СМИ и другие. От имени главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова участников фестиваля, гумбетовцев и гостей поприветствовал замглавы муниципалитета Магомед Каримагомедов. Также на церемонии открытия фестиваля выступили помощник Муфтия Дагестана Идрис Асадулаев, помощник главы Гумбета Магомед Карагишиев, имам Гумбетовского района Юнус Нурмагомедов и др. В качестве ведущего мероприятия выступил журналист Нурмагомед Нурмагомедов.

В фестивале приняли участие спикер парламента Гумбета Мухтар Ахмедов, доктор арабской филологии Шихабудин Гусейнов и много других известных людей района. Замглавы администрации Гумбетовского района Магомед Каримагомедов рассказал об основной роли, которую сыграла наша страна в разгроме фашизма. «Наша страна – страна-победительница фашизма. Военные годы были сложными и для фронта, и для тыла. Несмотря на все лишения, на траурные письма с фронтов, тыл не подвел страну. Женщины, старики, дети трудились за десятерых, они работали и на военных заводах, и в поле, обеспечивая воюющую страну всем необходимым. Победа в Великой Отечественной войне – это великий подвиг нашего народа. Наша страна сыграла главную, ключевую роль в победе в самой кровопролитной и масштабной войне в истории человечества, освободив планету от фашистского ига, концлагерей с газовыми печами, в которых заживо сжигали людей. 1380 гумбетовцев приняли участие в Великой Отечественной войне, 866 не вернулись с полей сражений. Кавалер ордена Красной Звезды снайпер Карамирза Джаватханов обезвредил более двухсот гитлеровцев. Враги просили его перейти на свою сторону, в ответ снайпер уничтожал еще больше фашистов. «Голос Победы» Юрий Левитан сообщал о его подвигах», – отметил Магомед Каримагомедов в своем выступлении.

После официального открытия фестиваля состоялись спортивные состязания. В забеге в три круга первое место завоевала лошадь Хабибулы Шарипова из с. Килятль Гумбетовского района, второе место взяла лошадь Магомедрасула Гаджимагомедова из с. Килятль Гумбета, третье место досталось лошади Магомеда Абдулмуслимова из с. Цилитль Гумбетовского района.

В заезде в 7 кругов первое место заняла лошадь Абдулы Магомедова из с. Унцукуль Унцукульского района, второе место завоевала лошадь Шамиля Гасанова из с. Тасута Ботлихского района РД. В результате зрелищных состязаний в заезде в 11 кругов первое место заняли лошади Муртуза Муртазалиева из села Гагатль Ботлихского района и Ахмеда Магомедова из села Килятль Гумбетовского района. В скачках на ослах первое место занял ишак Хабиба Магомедова, второе место досталось ишаку Магомеда Вагабова, третье место завоевал ишак Гаджимагомеда Шайхулисламова.

В беге на 1000 метров первое место занял Магомед Магомедов из села Новый Килятль, второе место взял Магомед Исубгаджиев из с. Килятль, третье место досталось Гаджимураду Саидову из села Мехельта. В перетягивании каната первое место заняла команда «Масса», второе – команда «Молодёжь», третье – команда «Волейболисты». Победителям и призерам были вручены призы, грамоты и другие подарки. Организаторы также поощрили работников СМИ, ОМВД России по Гумбетовскому району, сотрудников ЦРБ и представителей других профессий, которые внесли свой вклад в проведение фестиваля. Гостей обеспечили горячим питанием и чаем из самоваров. Фестиваль организовали администрация Гумбетовского района и жители села Килятль.

Призовой фонд мероприятия превысил 200 тыс. рублей. Данное мероприятие станет ежегодным. Ведется работа по формированию туристического кластера на плато Роччоб, сюда построена дорога, создается необходимая инфраструктура.