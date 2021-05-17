Стартовал XIII Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия»

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявлен прием заявок на участие в XIII Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия».

Всероссийский журналистский конкурс «Многоликая Россия» проводится с целью содействия популяризации национальных традиций и обычаев; формирования интереса к культуре и искусству различных народов, проживающих на территории Российской Федерации и за ее пределами; сохранения уникальных ценностей традиционной культуры народов; воспитания уважительного отношения к культуре народов, их традициям и обычаям.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Цикл телесюжетов», «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)», «Цикл радиопередач (репортажей)», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в Интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

В 2021 году введена специальная номинация «Лучший медиапроект в СМИ, посвященный Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан».

В соответствии с номинациями Конкурса Заявители представляют конкурсные работы, вышедшие в СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года.

Прием анкет-заявок и конкурсных работ от участников конкурса осуществляется до 1 августа 2021 года (включительно) по адресу: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.2, 6 этаж, 608 кабинет, отдел СМИ. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Тел.: 8 (843) 570-31-12.