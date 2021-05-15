В НОК "Журавли" открыли гидроцентр им. Магомеда Гаджиева

Сегодня, 15 мая, на территории научно-оздоровительного комплекса «Журавли» состоялось торжественное открытие гидрокомплекса имени Героя Советского Союза, моряка - подводника Магомеда Гаджиева, а также памятной таблички на стене гидрокомплекса в честь легендарного дагестанца.

На мероприятие, приуроченное к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были приглашены представители Северного флота и Каспийской флотилии, ветеранских организаций страны, благотворительных фондов, депутаты Народного Собрания, представители Гунибского района, откуда родом М. Гаджиев, общественники, студенты вузов и журналисты.

Открыл мероприятие руководитель НОК «Журавли», профессор МГУ Магомед Магомедов, кому и принадлежала инициатива присвоения гидрокомлексу имени командира первого дивизиона бригады подводных лодок Северного флота М. Гаджиева. Директор оздоровительного комплекса заявил, что в любом уголке России, где бы ни произнесли имя Магомеда Гаджиева, оно ассоциируется с мужеством, верностью долгу, героизмом.

"Магомед Гаджиев - человек, который интересы Родины поставил выше собственной жизни. Это первый дагестанец, получивший звание Героя Советского Союза, первый житель республики, награжденный Орденом Ленина. Он прошел тяжелый, но героический путь", - сказал выступающий и зачитал отрывок из письма бевых товарищей-североморцев, написанного в годы войны дагестанцам. В нем отмечалось, что Магомед Гаджиев был "благодарным воином, чье глубокое сердце было полно нежной любви к Родине" и выражалась благодарность дагестанкому народу, вырастившему такого воина.

Магомед Магомедов рассказал гостям мероприятия, что архитектурный облик гидроцентра повторяет формы подводной лодки Магомеда Гаджиева - легендарной подлодки типа К ("Катюши"), которым командовал дагестанец. Гидрокомплекс предназначен для лечения и реабилитации не только населения республикии и России, но также и зарубежных пациентов.

Было озвучено, что на базе НОК "Журавли" будет открыт также музей истории подводных лодок им. М.Гаджиева, и первым экспонатом будущего музея стала подаренная представителями Северного флота икона и бюст адмирала Федора Ушакова, причисленного Русской православной церковью в 2004 году к лику святых и являющегося небесным покровителем воено-морского флота России.

Командующий Каспийской флотилией Александр Пешков в своем выступлении отметил, что все, что связано с именем Магомеда Гаджиева, является высококачественным и замечательным.

"Я жил на улице М. Гаджиева, мой сын ходил в школу им. Гаджиева, и сам населенный пункт, где мы жили - город Гаджиево - является одним из трех звеньев городского округа ЗАТО Александровск. Поэтому все, что связано с местом службы и именем Магомеда Гаджиева, я очень трепетно храню в своем сердце, и мне сегодня приятно присутствовать здесь, при открытии современнейшего центра, которое будет нести добро и здоровье населению Дагестана и Российской Федерации, и опять-таки благодарность поставленного на ноги населения будет сопряжено с именем прославленного моряка-подводника".

На открытии центра выступили также представители Северного флота, президент Всемирного благотворительного фонда "Дети и молодежь против терроризма и эстремизма" генерал-лейтенант Николай Мосинцев-Озеранский, военный комиссар Дагестана Магомед Даитбегов, член Совета старейшин при главе РД Шарапудин Инигов, депутат Народного Собрания Магомедхан Арацилов, глава Гунибского района Мудунгаджи Кадыров и др.

Был также зачитан приветственный адрес от мэра Махачкалы Салмана Дадаева, в котором директору НОК "Журавли" от имени руководства мэрии и жителей Махачкалы выражалась благодарность за увековечение памяти М. Гаджиева.

"Именно на таких лучших представителей нашего народа, как Магомед Гаджиев должны равняться мы и наши потомки. Прославленный сын дагестанского народа отличился не только своим мужеством и героизмом, но и новаторством в искусстве ведения морского боя: он впервые в военной практике применил артиллерию субмарин не для собственной зщиты, но и для атаки в подводном положении", - отмечалось в адресе.

После состоялось перерезание красной ленты и открытие мемориальной доски М. Гаджиева, на которой были выгравированы знаменитые слова капитана-подводника: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».

Далее гости были приглашены на осмотр гидрокомплекса. По словам директорв НОК "Журавли" М. Магомедова, в гидроцентре будут оказывать 14 разных процедур, позволяющих лечить болезни почек, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, неврологических и других заболеваний. Гидроцентр состоит из 25-метрового спортивного бессейна, двух детских бассейнов, двух чаш джакузи на 10-15 человек, двух потоков-речек по 70 м со встроенными разнообразными массажными опциями.

Мероприятие завершилось фейерверком и концертной программой.