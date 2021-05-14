В Дагестане пройдет акция "Ночь музеев"

Основная тема акции в этом году: «Больше чем музей».

Данная тематика позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни. В акции будут задействованы все 5 республиканских музеев:

Дагестанский музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой

(время проведения — 17:00-23:30);

Национальный музей РД им.А.Тахо-Годи

(время проведения— 17:00-22:00);

Дагестанский музей-заповедник этнографический комплекс «Дагестанский аул»

(время проведения— 18:00-23.00);

Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник

(время проведения— 18:00-22:00);

Музей истории мировых культур и религий

(время проведения— 18:00-22.00). Посетителей ждут увлекательные лекции, мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному и художественному искусству, выставки, обзорные экскурсии по залам музеев, дефиле национальных костюмов народов Дагестана, творческие встречи, ярмарки, показы документальных и художественных фильмов, пленэры молодых художников Дагестана. Особую атмосферу мероприятию придадут выступление Ансамбля народной музыки «Макъам» Дагестанской филармонии им.Т.Мурадова и модный показ от именитого дизайнера Дагестана Шамхала Алиханова. «Ночь музеев» – международная акция, которая проходит ежегодно в более чем 42 странах Европы. Она посвящена Международному дню музеев, который отмечается во всем мире с 1977 года. Организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Подробная программа мероприятий в разрезе музеев: Дагестанский музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой

17:00 – вернисаж выставки и презентация альбома ТО «Открытая ладонь».

18:00 – творческая встреча с художниками, членами ТО «Открытая ладонь».

19:30 – вернисаж выставки «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» в иллюстрациях Кукрыниксов. К 190-летию Н. Лескова и 140-летию произведения. Экскурсия куратора выставки Идармачевой Р.Ш.

20:00 – выступление Гаджиева М.А., доцента кафедры русской литературы ДГУ, кандидата филологических наук (в рамках вернисажа).

21:00 – Выступление артистов Даггосфилармонии – группы «Макъам».

22:00 - Работы А. Дюрера в собрании музея (лектор: зав. отделом ИЗО СергеевА.Ю.).

22:30 - Работы П. Франкена в собрании музея (лектор: ст. научн. сотрудник Касимова Б.К.).

23:00 - Источник света в прикладном искусстве (лекторы: зав. отделом ДПИ Раджабова Д.Г. (худ. медь, фарфор, бронза, камень, керамика), зам. директора по научной работе Магомедова А.И.(ковры).



Национальный музей РД им.А.Тахо-Годи

17:00 - Экскурсия по музею.

18:00 - Торжественное открытие , концертная программа.

18:00 - Мастер-классы по народным видам творчества: вышивка, резьба по дереву, изготовление народных музыкальных инструментов, роспись по стеклу, роспись по дереву.

19:00 - Выставка-дефиле национальных костюмов народов Дагестана.

19:15 - Показ национальных головных уборов.

19:30 - Модный показ от именитого дизайнера Шамхала Алиханова.



Музей-заповедник-этнографический комплекс «Дагестанский аул»

18:00 - Показ документальных и художественных фильмов о народно-художественных промыслах Дагестана.

18.30 - Мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному, художественному искусству.

19.00 - Обзорные экскурсии по залам музея. Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник

18:00 – 20:00 - Пленэр молодых художников Дербента, мастер-класс по живописи.

18:00 – 20:00 - Мастер класс для маленьких посетителей по изготовлению карандашницы.

19:00 – 22:00 - Песни и танцы народов Дагестана с участием ансамбля народных инструментов и выставки - продажи сувенирной продукции, женских украшений, ковровых изделий.

19:00 – 22:00 - Мастер класс по танцам народов Дагестана.

20:00 - Просмотр фильма «Тайна рукописного Корана» и встреча с народной артисткой Дагестана и Чечни Патимат Кагировой, исполнительницей роли в фильме.

20:00 - театральные сценки, монологи, стихи в исполнении актёров театров города, «ожившими историческими персонажами».



Музей истории мировых культур и религий

18:00 - Вернисаж выставки самодеятельных художниковъ

18:00-22:00 - Ярмарка-продажа народно-художественных промыслов.

18:00- Кофе-брейк от кофейни «Бульвар».

19:00 - Мастер-класс по росписи «Совушки» (6+).

19:00 - Мастер-класс от художника Лейлы Хановой «Кукла-малышка» (12+).

19:00 - Планетарий «Долина звёзд» (8+).

19:00 - Мастер-класс по изготовлению этно-брелока (12+).

19:00 - Мастер-класс по изготовлению аксессуаров.

19:00 - Аквагрим «Волшебные животные» (4+).

19:00 - Портретная мастерская от Тевриз Кадиевой.

20:00 - Миниатюрная живопись «Палитра весны» (12+).

20:00 - Мастер-класс по точечной росписи блокнота (10+).

20:00 - Показ фильма «Нить времён».

20:00 - «Настольные игры как методы социальной и просветительской работы» от команды Респект+ (14+).

20:30 - Коллаж в технике журнальной живописи (6+).

21:00 - Мастер-класс по изготовлению кулона (14+).

21:00 – Граффити.