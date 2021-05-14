Основная тема акции в этом году: «Больше чем музей».
Данная тематика позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения человечества в различных сферах жизни. В акции будут задействованы все 5 республиканских музеев:
Дагестанский музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой
(время проведения — 17:00-23:30);
Национальный музей РД им.А.Тахо-Годи
(время проведения— 17:00-22:00);
Дагестанский музей-заповедник этнографический комплекс «Дагестанский аул»
(время проведения— 18:00-23.00);
Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник
(время проведения— 18:00-22:00);
Музей истории мировых культур и религий
(время проведения— 18:00-22.00). Посетителей ждут увлекательные лекции, мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному и художественному искусству, выставки, обзорные экскурсии по залам музеев, дефиле национальных костюмов народов Дагестана, творческие встречи, ярмарки, показы документальных и художественных фильмов, пленэры молодых художников Дагестана. Особую атмосферу мероприятию придадут выступление Ансамбля народной музыки «Макъам» Дагестанской филармонии им.Т.Мурадова и модный показ от именитого дизайнера Дагестана Шамхала Алиханова. «Ночь музеев» – международная акция, которая проходит ежегодно в более чем 42 странах Европы. Она посвящена Международному дню музеев, который отмечается во всем мире с 1977 года. Организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Подробная программа мероприятий в разрезе музеев: Дагестанский музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой
17:00 – вернисаж выставки и презентация альбома ТО «Открытая ладонь».
18:00 – творческая встреча с художниками, членами ТО «Открытая ладонь».
19:30 – вернисаж выставки «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» в иллюстрациях Кукрыниксов. К 190-летию Н. Лескова и 140-летию произведения. Экскурсия куратора выставки Идармачевой Р.Ш.
20:00 – выступление Гаджиева М.А., доцента кафедры русской литературы ДГУ, кандидата филологических наук (в рамках вернисажа).
21:00 – Выступление артистов Даггосфилармонии – группы «Макъам».
22:00 - Работы А. Дюрера в собрании музея (лектор: зав. отделом ИЗО СергеевА.Ю.).
22:30 - Работы П. Франкена в собрании музея (лектор: ст. научн. сотрудник Касимова Б.К.).
23:00 - Источник света в прикладном искусстве (лекторы: зав. отделом ДПИ Раджабова Д.Г. (худ. медь, фарфор, бронза, камень, керамика), зам. директора по научной работе Магомедова А.И.(ковры).
Национальный музей РД им.А.Тахо-Годи
17:00 - Экскурсия по музею.
18:00 - Торжественное открытие , концертная программа.
18:00 - Мастер-классы по народным видам творчества: вышивка, резьба по дереву, изготовление народных музыкальных инструментов, роспись по стеклу, роспись по дереву.
19:00 - Выставка-дефиле национальных костюмов народов Дагестана.
19:15 - Показ национальных головных уборов.
19:30 - Модный показ от именитого дизайнера Шамхала Алиханова.
Музей-заповедник-этнографический комплекс «Дагестанский аул»
18:00 - Показ документальных и художественных фильмов о народно-художественных промыслах Дагестана.
18.30 - Мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному, художественному искусству.
19.00 - Обзорные экскурсии по залам музея. Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник
18:00 – 20:00 - Пленэр молодых художников Дербента, мастер-класс по живописи.
18:00 – 20:00 - Мастер класс для маленьких посетителей по изготовлению карандашницы.
19:00 – 22:00 - Песни и танцы народов Дагестана с участием ансамбля народных инструментов и выставки - продажи сувенирной продукции, женских украшений, ковровых изделий.
19:00 – 22:00 - Мастер класс по танцам народов Дагестана.
20:00 - Просмотр фильма «Тайна рукописного Корана» и встреча с народной артисткой Дагестана и Чечни Патимат Кагировой, исполнительницей роли в фильме.
20:00 - театральные сценки, монологи, стихи в исполнении актёров театров города, «ожившими историческими персонажами».
Музей истории мировых культур и религий
18:00 - Вернисаж выставки самодеятельных художниковъ
18:00-22:00 - Ярмарка-продажа народно-художественных промыслов.
18:00- Кофе-брейк от кофейни «Бульвар».
19:00 - Мастер-класс по росписи «Совушки» (6+).
19:00 - Мастер-класс от художника Лейлы Хановой «Кукла-малышка» (12+).
19:00 - Планетарий «Долина звёзд» (8+).
19:00 - Мастер-класс по изготовлению этно-брелока (12+).
19:00 - Мастер-класс по изготовлению аксессуаров.
19:00 - Аквагрим «Волшебные животные» (4+).
19:00 - Портретная мастерская от Тевриз Кадиевой.
20:00 - Миниатюрная живопись «Палитра весны» (12+).
20:00 - Мастер-класс по точечной росписи блокнота (10+).
20:00 - Показ фильма «Нить времён».
20:00 - «Настольные игры как методы социальной и просветительской работы» от команды Респект+ (14+).
20:30 - Коллаж в технике журнальной живописи (6+).
21:00 - Мастер-класс по изготовлению кулона (14+).
21:00 – Граффити.