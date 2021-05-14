ЗАМАНА - В Дагестан прибыл руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

В Дагестан прибыл руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

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14 мая, 2021. Пятница 00:28
В Дагестан прибыл руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Сегодня Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, который посетил республику с рабочей поездкой.

В Дагестан прибыл руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
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В праздничный для всех мусульман день федеральный руководитель, прежде всего, поздравил главу региона и всех жителей республики с окончанием поста Рамадан: «К сожалению, праздник сегодня проходит в сложных условиях пандемии, ограничивающих участие верующих в праздничной молитве. Но, думаю, что все это делается ради сохранения здоровья и жизни людей», – отметил Баринов.

Вместе с тем в ходе встречи был обсужден ряд тем, касающихся межконфессионального и межнационального мира и согласия. «С одной стороны ситуация в этой части в республике стабильная. Однако говорить, что совсем нет проблем, было бы преувеличением», – констатировал гость.

Сергей Меликов в свою очередь также поздравил с праздником федерального руководителя: «С учетом того, что Вы занимаете должность, которая объединяет в Вашей работе всех, кто населяет нашу многонациональную и многоконфессиональную страну, хотел бы попросить Вас передать наши самые теплые пожелания здоровья, благополучия, процветания всем, кто сегодня отмечает этот праздник непосредственно. Судя по поступающим поздравлениям, праздник Ураза-Байрам отмечает вся страна. Так же было и в прошедший недавно христианский праздник – Пасхи, когда мусульмане поздравляли своих братьев с этим светлым днем. И сегодня праздник – общий. Прежде всего, он несет добро, благополучие, мир, покой и благоденствие каждому дому, независимо от того, кто в этом доме проживает», – заявил Меликов, подчеркнув при этом, что Дагестан – наш большой общий дом, некая копия великой Родины – России, которая также многонациональна, а значит, вопросы межконфессионального взаимодействия очень важны для республики.

 

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