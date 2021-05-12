Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня, 12 мая, провёл совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 2021 году в республиканском бюджете предусмотрено 450 млн рублей. Кроме того, из федерального бюджета в виде субсидий планируется выделить 138,9 млн рублей. В целом в текущем годупланируется обеспечить жилыми помещениями 642 человека.

Как сообщил врио министра образования и науки РД ЯхъяБучаев, на сегодняшний день в 14 муниципальных образованиях заключено 54 муниципальных контракта из 137, еще в 14 муниципалитетах до конца мая 2021 года планируют заключить 43 муниципальных контракта.

«Проводится еженедельный анализ принимаемых мер по обеспечению жильём детей-сирот. Так, на сегодняшний день из 52 муниципалитетов в 23 муниципалитетах торги не объявлены. В ходе реализации полномочий по обеспечению детей-сирот жильем муниципалитеты сталкиваются с определёнными проблемами, связанными с отсутствием на рынке жилья благоустроенных жилых помещений, соответствующих утвержденной стоимости.

Еще одна сложность в том, что на вторичном рынке жилья имеется ограниченное число однокомнатных квартир, соответствующих критериям, установленным действующим законодательством по площади в 33 кв. метра и по качеству (наличие ремонта и всех инженерных коммуникаций). Такая проблема наблюдается в большинстве муниципальных образований», - пояснил Бучаев.

В соответствии с поручением Врио Главы РД Минстроем республики проведена работа по определению реальной рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных образованиях, внесен в Правительство проект постановления об утверждении средней рыночной стоимости кв.м. жилья на второй квартал 2021 года.

Также Минстрою РД совместно Минобрнауки РД поручено пересмотреть норму предоставления площади жилого помещения для детей сирот с 33 квадратных метров. В частности, рассматривается возможность увеличения площади до 45 кв.м.