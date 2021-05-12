День Победы в Махачкале

Елена Егоровна Зюряева – самый старший по возрасту ветеран Махачкалы. 27 мая 2021 года ей исполнится 101 год!

"У Елены Егоровны не осталось никого из родных, но у нее есть мы с вами, есть товарищи, которые всегда с ней рядом. Родилась она в деревне Салтыково Калининского района Саратовской области в мае 1920 года. В 30-е потеряла отца, мать, двух сестер. Ее с братьями в Махачкалу привез сосед, спрятав в товарном поезде, надеясь, что дети выживут. И они выжили! В мае 1942 года Елена ушла на фронт из махачкалинской медсанчасти. Два ее брата навсегда остались на полях сражений. В память о них Елена Егоровна, будучи хрупкой девушкой, выносила с поля боя раненых, работала хирургической сестрой. У нее ни разу не дрогнули ни рука, ни сердце!" - говорит мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Тем самым товарищем, который захотел разделить праздник с Еленой Егоровной, оказался прославленный воин, полковник в отставке Магомет Шах-Гусейнович Шах-Гусейнов.

Магомет Шах-Гусейнов родился 7 июня 1925 года в Ахтынском районе Дагестана. На фронт был призван в 1943 году. Воевал на 1-м Белорусском. Прошел всю войну – с первого ее дня и до Победы, награжден орденом Отечественной войны II степени, знаком ордена Почета, медалью "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа".

И сегодня "в строю": принимает активное участие в городских событиях, встречается с молодежью.

9 мая 2021 года Елена Егоровна и Магомет Шах-Гусейнович провели вместе. Для них звучали песни Победы, играли барабаны, кружились в танце артисты. Праздник удался.

Две подруги

Пара неразлучных подруг, которые живут по соседству, тоже захотели один концерт на двоих.

"Когда мы решили организовать концерты во дворах ветеранов, то спрашивали мнение и пожелания каждого.

Два живущих в соседних дворах ветерана не пожелали праздновать по отдельности. Валентина Георгиевна Оверина решила, что придет в гости к Калерии Александровне Казаковой, чтобы они могли вместе отметить наступающий праздник Великой Победы.

Самое интересное, что познакомились и подружились две боевые медсестры относительно недавно, после переезда Калерии Александровны в Махачкалу" - написал мэр Махачкалы на своей странице в инстаграме.

Калерия Александровна Казакова родилась в Астрахани. Когда началась война, девушка училась в городском автодорожном техникуме, ей было всего 17. Она поступила на курсы медсестер, а в 18-летнем возрасте была призвана на фронт. Воевала в артиллерийских войсках под Сталинградом и Киевом. В Махачкалу переехала в 2005 году.

Валентина Георгиевна Оверина родилась в Благовещенске Амурской области.

В 1944 году была направлена на работу медсестрой отделения хирургии в эвакуационный госпиталь. На Дальневосточном фронте принимала участие в войне против Японии. Награждена медалями "За победу над Японией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" и др. Жить в Дагестан переехала в 1984 году.

Обе подруги, хотя и не родились в Махачкале, считают ее своим родным городом.

Лезгинка от Победителя

Всего с 4 по 9 мая в Махачкале было организовано 18 персональных концертов. Каждый стал праздником не только для ветеранов и их близких, но и соседей, жителей микрорайона.

"Личный" концерт прошел и у ветерана Великой Отечественной войны Юрия Михайловича Сытова, что не помешало ветерану посетить еще и персональный парад Победы у соседа – полковника в отставке Курбана Магомедовича Курбанова.

Зажигательной лезгинкой встретил гостей гвардии сержант, командир отделения автоматчиков танкового десанта Ибрагим-Паша Султанович Садыков.

А полковник в отставке Ильяс Батырханович Казиханов танцевал сидя, вместе с гостями.

В Махачкале сегодня остался 21 ветеран, самому старшему в конце мая исполнится 101, самому молодому – 95. За каждым из них глава города решил закрепить волонтеров и отдельных координаторов, которые будут еженедельно посещать подопечных, помогать в приобретении лекарств и продуктов, решать все беспокоящие ветеранов бытовые вопросы.

Сейчас администрация Махачкалы готовится к празднованию 101-го дня рождения Елены Егоровны Зюряевой. Мечта Елены Егоровны – станцевать на свой день рождения вальс в красивом платье и в туфлях на каблуках. Глава города, который ходит к ветерану на все праздники, обещал мечту исполнить!