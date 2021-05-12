Во вторник, 11 мая, в Дагестан с рабочим визитом прибыла заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. Совместно с заместителем Председателя Правительства РД Анатолием Карибовым она провела совещание по вопросу реализации в регионе национального проекта «Образование».

Одним из центральных вопросов стало проведение конкурсных процедур по мероприятиям, запланированным к реализации в рамках нацпроекта. Татьяна Васильева указала на необходимость своевременного проведения всех конкурсных процедур.

С основным докладом на совещании выступил врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев.

Он сообщил, что в текущем году Минобрнауки РД совместно с Минмолодежи РД в рамках нацпроекта реализуются 8 мероприятий 5 региональных проектов. Предварительно запланировано заключить 78 контрактов на общую сумму 7 млрд 611 млн рублей, из них на мероприятия по строительству объектов образования – 6 млрд 680 млн рублей.

Говоря о региональном проекте «Современная школа», Бучаев доложил, что в рамках его реализации планируется строительство 10 объектов общего образования на 4816 мест. Ответственным исполнителем выступает ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика».

«В рамках реализации мероприятий по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» предусмотрен 1 контракт на 266,68 млн рублей. Планируется обновление материально-технической базы двух коррекционных школ - МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида» и МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV вида» г. Махачкалы. Здесь предусмотрено 2 контракта на 14,71 млн рублей. Два контракта на 21,36 млн рублей предусмотрено на создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 61 г. Махачкалы.

Ориентировочный срок размещения закупок по указанным мероприятиям - до конца мая, заключения контракта - до конца июня», - доложил врио главы Минобрнауки РД.

По проекту «Успех каждого ребенка» в регионе планируется создание 76 тыс. новых мест дополнительного образования детей в 607 образовательных организациях по 6 различным направлениям. Запланировано 14 контрактов на общую сумму 447,21 млн рублей.

В рамках мероприятий по созданию условий для занятия физической культурой и спортом планируется охватить 80 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Будут обустроены 65 воркаутов, 15 спортивных залов, 5 мини футбольных полей. Всего запланировано 26 контрактов на 70,86 млн рублей.

Ориентировочный срок размещения закупов - до конца мая, заключение контракта планируется до конца июня.

В ходе совещания была рассмотрены вопросы проведения конкурсных процедур по мероприятиям, запланированным к реализации в рамках нацпроекта. В соответствии с Детализированном планом мероприятий по реализации региональных проектов нацпроекта «Образование» в Республике Дагестан в 2021 году не объявлены конкурсные процедуры в установленный срок по 6 мероприятиям нацпроекта.

Причиной несвоевременного объявления конкурсных процедур является длительное согласование инфраструктурных листов, на сегодняшний день ситуация исправлена. Все инфраструктурные листы согласованы и утверждены.

В обсуждении приняли участие директор Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения Национальных проектов ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» Роман Ершов, врио Председателя Комитета по государственным закупкам РД Джафар Гаджибеков и другие.

Отметим, что в рамках рабочего визита Татьяна Васильева также посетила ГБУ ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан», Дагестанский институт развития образования и детский технопарк «Кванториум».