Иммунизация в 2021 году

Применение вакцин уже позволило снизить распространенность, а в некоторых случаях -полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали тысячи детей и взрослых.

Отечественные вакцины отвечают всем требованиям ВОЗ, по эффективности и реактогенности не отличаются от аналогичных препаратов ведущих зарубежных фирм и защищают от заболеваний до 95% привитых.

В целях охраны здоровья населения в нашей страны принят Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Согласно этому закону в России действует Национальный календарь профилактических прививок.

Чем же опасны заболевания, прививки против которых включены в календарь?

ПОЛИОМИЕЛИТ – заболевание, которое приводит к развитию вялых параличей, сохраняющихся всю жизнь и делающих заболевшего инвалидом

ТУБЕРКУЛЕЗ – развитие генерализованных, часто устойчивых к антибиотикам форм, в том числе туберкулезного менингита.

КОКЛЮШ – развитие пневмоний (до 25% заболевших), судорог (3%), энцефалопатии (1%).

ДИФТЕРИЯ – поражение миокарда, почек, периферических нервов. Частота летальных исходов до 10%.

КОРЬ – заболевание, осложняющееся развитием отита (7-9%) пневмонии, не поддающийся антибиотикатерапии (1-6%), энцефалита (0,1%), смерти (0,01%). Риск тяжелых осложнений и смерти особенно высок у маленьких детей.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ – у 10% заболевание, осложняющееся серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка, перенесенная в детстве, является одной из причин развития мужского и женского бесплодия.

Пандемия COVID-19 привлекла внимание всего мира к важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В 2021 году, наряду с плановой иммунизацией, будет уделено особое внимание иммунизации против COVID-19 в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям.