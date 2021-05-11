ЗАМАНА - Иммунизация в 2021 году

Иммунизация в 2021 году

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11 мая, 2021. Вторник 14:53
Иммунизация в 2021 году

Иммунизация (от лат. Immunis – свободный, избавленный от чего - либо) – метод создания искусственного иммунитета у людей и животных.

Иммунизация в 2021 году
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Применение вакцин уже позволило снизить распространенность, а в некоторых случаях -полностью ликвидировать ряд болезней, от которых ранее страдали и умирали тысячи детей и взрослых.
Отечественные вакцины отвечают всем требованиям ВОЗ, по эффективности и реактогенности не отличаются от аналогичных препаратов ведущих зарубежных фирм и защищают от заболеваний до 95% привитых.
В целях охраны здоровья населения в нашей страны принят Закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Согласно этому закону в России действует Национальный календарь профилактических прививок.
Чем же опасны заболевания, прививки против которых включены в календарь?
ПОЛИОМИЕЛИТ – заболевание, которое приводит к развитию вялых параличей, сохраняющихся всю жизнь и делающих заболевшего инвалидом
ТУБЕРКУЛЕЗ – развитие генерализованных, часто устойчивых к антибиотикам форм, в том числе туберкулезного менингита.
КОКЛЮШ – развитие пневмоний (до 25% заболевших), судорог (3%), энцефалопатии (1%).
ДИФТЕРИЯ – поражение миокарда, почек, периферических нервов. Частота летальных исходов до 10%.
КОРЬ – заболевание, осложняющееся развитием отита (7-9%) пневмонии, не поддающийся антибиотикатерапии (1-6%), энцефалита (0,1%), смерти (0,01%). Риск тяжелых осложнений и смерти особенно высок у маленьких детей.
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ – у 10% заболевание, осложняющееся серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка, перенесенная в детстве, является одной из причин развития мужского и женского бесплодия.
Пандемия COVID-19 привлекла внимание всего мира к важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
В 2021 году, наряду с плановой иммунизацией, будет уделено особое внимание иммунизации против COVID-19 в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям.

 

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