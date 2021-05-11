Европейская неделя иммунизации

Каждый год в Европейском регионе ВОЗ проходит Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), направленная на популяризацию идеи о том, что иммунизация имеет огромное значение для профилактики заболеваний и защиты жизни.

В 2021 году девиз ЕНИ – «Предупредить. Защитить. Привить». Как и в предыдущие годы, ЕНИ совпадает со Всемирной неделей иммунизации. Обе кампании будут поддерживать идеи друг друга под лозунгом «Вакцины сближают нас».

В этом году главной темой ЕНИ станет не только поддержка плановой иммунизации, но и вакцины и вакцинация против COVID-19. Кампания будет способствовать укреплению солидарности и доверия к вакцинации как общественному благу, которое поддерживает наше общество и помогает спасать жизни людей и защищать здоровье.

Главной целью кампании является повышение осведомленности о кардинальной важности полноценной иммунизации на протяжении всей жизни.

Вакцинопрофилактика по своей эффективности в сохранении здоровья, как отдельного человека, так и населения целых стран, является наиболее значимым достижением медицины за всю историю ее развития. С появлением вакцин человечество впервые получило возможность избежать массовой гибели и инвалидизации от инфекций, уничтоживших и искалечивших миллиарды человеческих жизней.

На сегодняшний день с помощью прививок можно защититься от многих инфекционных заболеваний: кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, коклюша, ветряной оспы, вирусных гепатитов А и В, желтой лихорадки, клещевого энцефалита, туберкулеза, папилломавирусной инфекции, бешенства, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, инфекции Covid-19 и т.д.

Если иммунизация будет исключена из числа приоритетных задач профилактики, это приведет к возврату многих инфекционных болезней.

Своевременно проведенная вакцинация предупреждает развитие болезни и сохраняет наше здоровье! Самое важное, что отказ от прививок создает угрозу здоровья не только конкретного человека, но и в целом для всего населения территории, особенно для лиц со сниженным иммунитетом (маленькие дети, пожилые люди, лиц с хроническими заболеваниями, беременные и т.д.).